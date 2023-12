La Bper Rari Nantes Savona conquista i tre punti anche a Bologna

Savona. Ancora un successo per la Bper Rari Nantes Savona, sempre più seconda forza del campionato di Serie A1. I biancorossi hanno prevalso sulla De Akker Team nell’incontro valevole per l’undicesima giornata della regular season.

15 a 10 è stato il risultato finale in favore dei biancorossi in una partita che i savonesi hanno sempre condotto, prendendo il largo nelle ultime due frazioni di gioco.

Il prossimo impegno per i biancorossi allenati da Alberto Angelini sarà mercoledì 6 dicembre con la dodicesima giornata di campionato. I savonesi affronteranno in trasferta la Rari Nantes Camogli. L’incontro avrà inizio alle ore 16,30.

Il tabellino:

De Akker Team – Bper Rari Nantes Savona 10-15

(Parziali: 3-4, 2-2, 2-5, 3-4)

De Akker Team: Santini, Mengoli, Puccio, Marchetti, Agulha De Freitas, Grossi, Camilleri 4, Milakovic 1, Musolesi, Luongo 4, Cocchi 1, Takeuchi, Pederielli. All. Federico Mistrangelo.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev, Figlioli 2, Vavic 1, Rizzo, Urbinati, Bruni 2, Campopiano 2, Guidi 2, Durdic 4, Erdelyi 1, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Bruno Navarra (Roma) e Federico Braghini (Marino). Delegato Fin: Enrico Zerbini (Castelmaggiore).

Note. Superiorità numeriche: De Akker Team 5 su 10 più 1 rigore fallito, Savona 5 su 10 più 2 rigori di cui 1 realizzato.

Usciti per tre falli: A 0’54” dalla fine del 2° tempo Grossi (De Akker); a 5’22” dalla fine del 4° tempo Campopiano (Savona); a 4’36” dalla fine del 4° tempo Camilleri (De Akker).

A 2’35” dalla fine del 2º tempo è stato ammonito per proteste Angelini.