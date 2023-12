La Baia della ceramica per Faenza: successo dell’asta di beneficenza con le opere del Mondial Tornianti

Albisola Superiore. Lo scorso 12 dicembre, presso il Golf Club di Albisola Superiore, con il coordinamento del Lions Club Albadocilia, la Baia della Ceramica ha organizzato un’asta di beneficenza per sostenere la ricostruzione della città di Faenza colpita dalla grave alluvione dello scorso maggio.

“Un atto dovuto – spiega Nicoletta Negro, assessore alla cultura della città di Savona che ha ospitato il Mondial Tornianti a giugno – A quindici giorni da un evento che ha messo in ginocchio la città di Faenza, i membri dell’associazione Gino Giminiani, faentini doc, sono arrivati a Savona e hanno messo in pista la competizione per eccellenza del mondo ceramico italiano. Una dedizione che non potevamo non riconoscere e ricambiare con una serata in onore di una città da sempre vicina alla Baia.”

La serata organizzata e coordinata dal Lions Club albisolese è stata, infatti un successo di pubblico e di incasso. Non sono mancati gli interventi degli amministratori dei quattro Comuni presenti alla serata e le toccanti testimonianza di Carla Benedetti di Mondial Tornianti, il sindaco di Faenza Massimo Isola e del segretario di Aicc (Associazione italiana città della ceramica) Giuseppe Olmeti, che hanno raccontato le difficoltà di quei giorni e le operazioni di recupero che sono in atto ancora oggi.

“Sono stati smarriti testi, opere, lavori in botteghe e luoghi della cultura ceramica con un danno inestimabile per il sistema artistico italiano. Da sempre i comuni della Baia collaborano con il sistema dell’artigianato faentino e forti di un’amicizia artistica così solida, non potevamo non sostenerli – racconta Luca Ottonello, assessore al turismo ed eventi di Albisola Superiore che continua – Grazie a Ernesto Canepa ( studio Ernan) e Marcello Mannuzza (Ceramiche il Tondo) che hanno raccolto e ricoverato presso i loro laboratori le opere realizzate durante il Mondial Tornianti è stato possibile realizzare questa serata. Dopo una valutazione e ristrutturazione delle opere non ammalorate, alcuni ceramisti hanno cotto e decorato 15 opere per essere vendute”.

Leony Mordeglia, Maria Luisa Vrani, Ernesto Canepa, Mclp studio Resmini e Pellegrino, Lea Gobbi, Benedetta Repetto, Anna Vila, Loredana Casagrande, Rosanna La Spesa, Alberto Toby, Marcello Mannuzza, Anna Maria Pacetti e Andrea (Mannuz) Manuzza sono le sapienti mani che “hanno dato nuova Luce alle opere del Mondial Tornianti” così come il sindaco di Celle Ligure Caterina Mordeglia ha affermato nel ringraziare gli artigiani.

Il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti, nel fare il bilancio di una serata che si è conclusa con successo con tutte le opere vendute e circa 3000 euro raccolti, commenta: “La ceramica ancora una volta si è dimostrata capace di chiamare a raccolta le persone: che sia beneficenza, curiosità o passione è ancora una volta dimostrato come sia parte integrante del nostro territorio.”

L’evento si è inserito nell’ambito dell’iniziativa Natale nella Baia della ceramica curata di Ancos Aps Savona e Confartigianato Savona: “La mission della nostra Aps è la promozione della cultura del nostro territorio, tenere viva un’ identità attraverso eventi; con questa serata abbiamo vissuto un territorio che mette in campo le proprie abilità per aiutare una realtà affine in difficoltà. Un momento unico di vicinanza e posso con orgoglio dire che il nostro obiettivo è più che raggiunto” conclude il presidente di Ancos Aps Savona Fulvia Becco.