Judo, la campionessa alassina Giulia Ghiglione conquista l’argento agli Italiani di Roma

Alassio. Secondo gradino del podio a Roma per la campionessa di Judo Giulia Ghiglione, che ha conquistato la medaglia d’argento al campionato italiano assoluto A1 nella categoria 48 kg, completando nel migliore dei modi il 2023, già ricco di medaglie e soddisfazioni.

Si chiude infatti una stagione eccezionale per l’atleta ventenne di Alassio che, nelle tappe dell’European Cup, ha ottenuto 2 medaglie d’oro e un bronzo. Trofei che le hanno consentito di essere convocata dalla nazionale italiana per partecipare a settembre 2023 agli Europei, dove ha vinto la medaglia di bronzo. Ma non solo, ha anche ottenuto un ottimo quinto posto ai Mondiali in Portogallo.

Soddisfazione per il padre Eugenio: “Le top italiane di Judo hanno partecipato al campionato assoluto A1 e Giulia ha conquistato la medaglia d’argento ed entra così a far parte dei seniores – spiega – La passione di Giulia per il Judo è nata quando era piccolina, ha iniziato con me, avevo una piccola palestra ad Andora, poi mi sono infortunato ed è andata ad allenarsi all’Ok club di Imperia dal maestro Berghi. Dalla seconda liceo si è allenata a Settimo Torinese, dove ormai vive, e dove si allena con i migliori campioni d’Italia, tra cui Basile che ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi e Manuel Lombardo che ha vinto i Mondiali. Davvero una grande soddisfazione per tutti noi in attesa delle prossime sfide”, conclude Eugenio Ghiglione.