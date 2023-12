Savona. Si conclude la stagione 2023 per i campioni della Jet Ski Therapy di Fabio Incorvaia, l’iniziativa organizzata dal sette volte campione del mondo di moto d’acqua e dalla Croce Oro Albissola Marina per coinvolgere e regalare sorrisi e tanto divertimento ai ragazzi diversamente abili, che hanno potuto cavalcare le onde in sicurezza insieme a Incorvaia.

Sabato 9 dicembre, per concludere la quarta edizione, al Golf Club di Albissola Superiore si è svolta “la Cena dei Campioni” per festeggiare questo anno speciale, durante il quale sono stati consegnati alle famiglie 150 pandori donati da Lidl Italia nella confezione creata appositamente per questo evento.

“È stato un anno incredibile – ha commentato Incorvaia – tante le manifestazioni dopo Genova, Savona, Albissola Marina, Sarzana, si sono aggiunte due tappe extra Liguria, nel Lazio: Terracina e Cerveteri. Ciliegina sulla torta, l’emozionante esperienza della partecipazione allo spettacolo di Canale 5 Tu si que Vales“.

“L’Italia intera si è emozionata, la giuria televisiva per la prima volta ha fatto la Standing Ovation – aggiunge Incorvaia – Ho ricevuto più di 30.000 messaggi, la gente è rimasta commossa perché non si aspettavano questa realtà ed e il messaggio che voglio lanciare alle mie manifestazioni, lo spettacolo di questi campioni. Ringrazio di cuore Lidl Italia, il capo aerea di Savona e la filiale Lidl di Savona per aver contribuito anche quest’anno a rendere speciale questa festa per i nostri campioni”, commenta Incorvaia.

“Un ringraziamento alla Croce Oro Albisola Marina e tutti i militi, i VAB di Vado Ligure, Protezione civile Sarzana, il Branco, le ragazze magiche e tutti i volontari, tutte le amministrazioni comunali Savona, Sarzana, Terracina, Cerveteri Port of Genoa, Questure, Regione Liguria, Capitanerie di Porto e tutti i partner con le loro donazioni. Buon Natale”.