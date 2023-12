IVG Lavoro, ecco le ultime migliori offerte inserite sul nostro portale

Savona. Da sempre a IVG crediamo che far parte di una comunità voglia dire mettersi al servizio del territorio. Per questo abbiamo lanciato da tempo “IVG Lavoro“, una sezione specificamente dedicata a dare visibilità alle opportunità di occupazione nella provincia di Savona e ai corsi di formazione attualmente attivi, con l’obiettivo di aiutare e sostenere sia i cittadini che le realtà produttive del nostro territorio.

Di seguito le ultime offerte di lavoro pubblicate (fino ad oggi, 3 dicembre).

ADDETTI BANCO BAR E GELATERIA

Nell’ottica di potenziare la propria offerta, ZELO Gelateria Bar Tavola Fredda in Savona ricerca giovani ambosessi: Addetti al Banco Bar e Gelateria, Personale di Sala e piccola cucina.

RECEPTIONIST

L’Hotel Continental di Pietra ligure è alla ricerca di una Receptionist per la nuova stagione (Gennaio – Ottobre 2024).

AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA

L’Hotel Continental di Pietra Ligure è alla ricerca di un giovane aiuto cuoco da inserire all’interno del proprio team per la nuova stagione (Dicembre 2023- Ottobre 2024).

ADDETTO/A ALL’ASSISTENZA DEGENTE AFFETTO DA SLA

Tempus Italia spa agenzia leader nella selezione di personale cerca URGENTEMENTE per un privato un/una ADDETTO/A ALL’ASSISTENZA DEGENTE AFFETTO DA SLA. Il lavoro si svolgerà presso l’appartamento dell’anziano ubicato a Taggia.

IMPIEGATO/A COMMERCIALE CON CONOSCENZA DELLE LINGUE INGLESE E TEDESCO

Tempus Italia spa agenzia leader nella selezione di personale cerca URGENTEMENTE per primaria azienda cliente in crescita operante nel settore florovivaistico un/una IIMPIEGATO/A COMMERCIALE CON OTTIMA CONOSCENZA DEL TEDESCO.

SERRAMENTISTA

Tempus Italia spa, agenzia leader nella selezione di personale, cerca URGENTEMENTE per un’azienda metalmeccanica specializzata nella lavorazione dei serramenti un/una SERRAMENTISTA. Luogo di lavoro: Albenga.

IMPIEGATA/O ADDETTA/O ALLA VENDITA

Tempus Italia spa, agenzia leader nella selezione di personale, cerca URGENTEMENTE per importante mobilificio una/un IMPIEGATA/O ADDETTA/O ALLE VENDITE. Luogo di lavoro: primo entroterra di Savona.

ADDETTO VENDITE PRIMA ESPERIENZA

Il Gruppo Tempocasa ricerca addetto vendite anche prima esperienza per gli uffici di Andora, Alassio, Albenga, Borghetto, Loano e Finale Ligure.

BARISTA CAMERIERA

Magie di caffè in Savona ricerca barista cameriera.

OPERAI EDILI

Gi Group SPA, Agenzia per il lavoro, Filiale di Savona, ricerca urgentemente per importante cliente, operante nel settore della produzione e manutenzione impianti, degli OPERAI EDILI. Sede di lavoro: Carcare (SV) e cantieri aziendali in Liguria.

ADDETTI/E ALLA LOGISTICA

Tempus Italia spa, agenzia leader nella selezione di personale, cerca URGENTEMENTE per importante azienda operante nel settore edile 2 ADDETTI/E ALLA LOGISTICA. Luogo di lavoro: vicinanze di Albenga.

RESPONSABILE COMMERCIALE

Graphnet srl ricerca responsabile commerciale da inserire nel proprio organico. Luogo di lavoro Pietra Ligure.

PER LE AZIENDE: COME ADERIRE AL SERVIZIO

Tutte le aziende possono inserire gratuitamente gli annunci di lavoro nella nuova sezione, annunci che hanno massima visibilità sia in home page che in una sezione dedicata del nostro/vostro giornale. L’inserimento è automatico e non c’è limite al numero di annunci inseribili da ciascuna azienda. Utilizzare il servizio IVG Lavoro è gratuito ed immediato. E’ sufficiente creare il profilo aziendale cliccando qui.

Una volta eseguita la registrazione, sarà possibile inserire le offerte di lavoro direttamente dall’area personale aziendale.