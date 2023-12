Invidia divina

“Ecco che io, l’antica madre della natura, l’origine prima degli elementi, la Venere che dà vita all’intero universo, sono ridotta a dividere con una fanciulla mortale gli onori dovuti alla mia maestà e a veder profanato dalle miserie terrene il mio nome celebrato nei cieli”. È quanto, secondo la narrazione di Apuleio, afferma Venere sentendosi defraudata nel suo ruolo di protagonista a causa degli onori che oramai un gran numero di umani rivolge a Psiche che sembra essere considerata addirittura più bella di lei. La vicenda è narrata dal filosofo e scrittore latino del secondo secolo dopo Cristo nella parte centrale del suo lavoro più conosciuto, le Metamorfosi, noto anche come Asinus aureus. Le parole di Venere si possono leggere nel quarto libro dell’opera e, come molti altri passi della stessa, rimandano a modelli che, junghianamente, definerei archetipi. La narrazione di Apuleio, che proverò a ripercorrere negli snodi più rilevanti, in numerose occasioni sembra potersi collegare a miti e narrazioni religiose, a fiabe e, a mio avviso, a uno schema etico che abita l’essere umano e che, assumendo sembianza diverse, si può riconoscere nell’approccio alla vita, alla creazione di assiologie, alla costruzione di principi in ambito erotico e affettivo, insomma, una presenza capillare e peculiare dell’essere umano che ben è definita dal nome della protagonista femminile: Psiche. In effetti la narrazione latinizzata da Apuleio riprende un più antico mito greco e, probabilmente, affonda le radici più arcane nella teologia egizia come conferma la presenza conclusiva di Iside. Andiamo per ordine: possiamo iniziare dalla comparsa di Psiche che è terza di tre sorelle, figlie di una coppia regale, ma dotata di una tale bellezza che “intender non la può chi non la vede”, parafraso il Poeta, tanto che non esistono parole che possano descriverla. Afrodite, mantengo il nome greco, seppure dea dell’amore, si rivela ben più umana di Psiche poiché invidiosa degli onori che riceve. Il tema dell’invidia non può che rimandare al rapporto tra Lucifero e Dio così come a quello tra Grimilde e Biancaneve, per citare le narrazioni più note, e che, con differenti connotazioni, è riscontrabile anche nella cacciata di Adamo ed Eva, ma andiamo con calma.

Intanto va detto che Psiche, almeno per ora, non si è macchiata di nessuna colpa e che il risentimento di Afrodite è a lei del tutto endogeno anche se la dea lo imputa alla giovane fanciulla, ma non esistevano psicologi sull’Olimpo così la dea, sembra senza grandi sensi di colpa, incarica il figlio Eros (Cupido) di colpirla con una sua freccia e farla innamorare dell’umano più brutto, fisicamente e moralmente, che esistesse. Al giovane dio non resta che ubbidire ma, chissà quanto involontariamente, finisce per colpire se stesso e per innamorarsi perdutamente della giovane mortale. Relazioni promiscue tra dei e umani erano frequenti, anche nella narrazione giudaico cristiana una mortale viene fecondata da Dio anche se tale concezione permane immacolata. La punizione per una colpa non commessa sembra non raggiungere la giovane, anzi, le consente di divenire oggetto “dell’amore del dio dell’amore”. Ciò che accomuna Psiche a Lucifero è che entrambe stavano esautorando il divino del suo potere e questo non è concepibile tanto da generarne la rabbiosa reazione: mi sembra evidente che una simile meschinità del dio sia figlia del soggetto che lo pensa e nulla dovrebbe avere a che fare con la perfezione ieratica. Addirittura pleonastico il raffronto con l’invidia di Grimilde che, divinamente magica, discorre con uno specchio e, ferocemente invidiosa, decide di punire Biancaneve per una colpa involontaria, la bellezza e la gioventù. Oggi evidentemente il cacciatore è stato più civilmente e asetticamente sostituito dal chirurgo plastico anche se non sono certo che i risvolti siano del tutto positivi. Anche nella fiaba di Biancaneve il cacciatore, servo del volere della Regina, come Eros nei confronti della madre, cerca di mediare tra la crudele volontà della non più giovane sovrana e l’innocenza delicata dell’inconsapevole vittima sperando di non divenire egli stesso oggetto dei rancori regali. In verità l’azione di Eros risulta ancor più interessante in una prospettiva psicologistica.

Solo un passo indietro per sottolineare come la dea della bellezza e dell’amore fosse capace di ricorrere alle armi del “ricatto-affettivo-seduttivo” anche nei confronti del figlio pur di raggiungere il suo scopo, d’altra parte sappiamo bene come “il figlio prediletto” sia stato indotto alla crocefissione pur di affermare la grandezza del Padre suo, ma torniamo ad Afrodite e alla conversazione con Eros per come la riporta Apuleio: “Ti prego – gli diceva – in nome dell’affetto che mi porti, per le dolci ferite delle tue frecce, per le soavi scottature delle tue torce, fa che tua madre abbia piena vendetta, punisci senza pietà questa bellezza insolente”. Ma il progetto della dea andò incontro a qualche intoppo, in realtà quanto accade al dio dell’amore è quantomeno sospetto, infatti l’abile arciere riesce a colpire se stesso con il dardo alla dopamina tanto da perdere completamente la testa per la bellissima Psiche così da trovare in sé il coraggio di disobbedire alla madre. Si tratta di infrangere un diktat divino, in altre parole di commettere un peccato. Sappiamo bene che è necessario un volere divino affinché si possa esercitare una libera scelta da parte del sottoposto, ovviamente non può essere che contraria alle aspettative divine che altrimenti non ci sarebbe altro rispetto della volontà del dio stesso, in altre parole, la libertà è solo nell’infrazione, potremmo affermare, con buona pace di Cartesio e Camus, “Je me rebel donc je suis”. Intanto Psiche, per niente felice della sua condizione di bellezza capace di annichilire ogni umano, osservava i matrimoni delle meno avvenenti sorelle mentre conservava la propria illibatezza e il suo umano e giovane desiderio d’amore tanto che il padre decide di rivolgersi all’oracolo di Apollo il quale praticamente gli ordina: “esponila o re su un’alta cima brulla non aspettarti un genero da umana stirpe nato ma un feroce, terribile, malvagio drago alato che volando per l’aria ogni cosa funesta e col ferro e col fuoco ogni essere molesta”. La più bella tra le donne, come il più bello tra gli angeli, sembra non siano destinati a un’esistenza gratificante.

La giovane fanciulla, una volta conosciuto il tragico futuro che le era stato assegnato, si risolve ad accettare il volere degli dei e si appresta all’estremo sacrificio pur senza arrivare a espressioni destinate a eternarsi nei secoli del tipo “Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà”. Fortunatamente Eros ha deciso di rivolgersi all’amico Zefiro, il vento primaverile di ponente, che salva Psiche dall’orribile destino per trasportarla in un meraviglioso giardino che circonda “una reggia, costruita non dalla mano dell’uomo ma per arte divina”. Inevitabile interrompere la nostra narrazione, per ora, osservando la giovane fanciulla che, finalmente rasserenata, ammira la bellezza di quel luogo nel quale, senza comprenderne ragione, si e trovata a passeggiare dopo che Zefiro l’ha dolcemente adagiata sul prato. Eva nell’Eden? Biancaneve nei pressi della casa dei nani? La bella salvata dalla ferocia del drago? Com’è possibile che il destino annunciato dall’oracolo non si compia? Quale forza divina si è mai intromessa nella sua tragedia riservandole finalmente un momento di gioia? In effetti la sua storia è solo agli inizi ma già abbiamo avuto modo di riconoscere le tracce paradigmatiche di molte altre vicende d’amore più o meno risolto. Come molti già sanno il significato originario del termine Adam in aramaico andrebbe tradotto con “umanità”, mentre Eva sta a rappresentare “la coscienza”, la consapevolezza di esistere, l’anima nel codice cristiano; Psiche è già l’umanità intera e cosciente ma ancora oggetto di forze d’amore e odio che non può gestire, ma presto avremo modo di svelarne gli sviluppi.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

Perchè non provare a consentirsi un “altro” punto di vista? Senza nessuna pretesa di sistematicità, ma con la massima onestà intellettuale, il curatore, che da sempre ricerca la libertà di pensiero, ogni settimana propone al lettore, partendo da frasi di autori e filosofi, “tracce per itinerari alternativi”. Per quanto sia possibile a chiunque, in quanto figlio del proprio pensiero. Clicca qui per leggere tutti gli articoli