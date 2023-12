Investimento pedonale a Finale Ligure, ferito 60enne

Finale Ligure. E’ stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure un 60enne rimasto ferito nel primo pomeriggio di oggi a seguito di un investimento pedonale avvenuto a Finale Ligure, in via Dante Alighieri.

Secondo quanto appreso, intorno alle 15 e 30, l’uomo è stato investito da un’auto: nell’impatto con la vettura è caduto a terra sull’asfalto.

Sul posto sono prontamente intervenuti i militi della pubblica assistenza e l’automedica del 118: in un primo tempo le condizioni del signore sono apparse gravi, successivamente, con le prime cure dei sanitari e durante il trasferimento al nosocomio pietrese, è andato migliorando e non sarebbe in pericolo di vita.

Fortunatamente l’urto con il veicolo è avvenuto a bassa velocità, ma il 60enne ha riportato traumi e ferite.

Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto: al vaglio i rilievi effettuati sul luogo dell’investimento pedonale e alcune testimonianze.