Indagine sul rigassificatore, i gruppi contrari: “Grande risultato, significa che 350mila liguri condividono nostra battaglia”

Vado Ligure. Non si dicono “preoccupati”, anzi: gli amministratori del gruppo Facebook “Fermiamo il mostro davanti a Savona” e del gruppo Telegram “No al rigassificatore” ritengono “un grande risultato” l’esito dell’indagine sul rigassificatore realizzata nel mese di dicembre 2023 da Ipsos su un campione di 800 liguri (maggiorenni, residenti) su incarico del comitato “Giovanni Toti Liguria”.

“Sarebbe sin troppo facile per noi confutare l’esito del sondaggio Ipsos, commissionato da Toti con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione sul rigassificatore. Non sappiamo come sia stato scelto il campione (quale la proporzione tra genovesi, savonesi, imperiesi e spezzini); non conosciamo una sola persona che sia stata raggiunta dalla telefonata, il committente (tanto per capirci colui che paga l’indagine) è parte in causa”, dicono dai due gruppi.

“E poi che valore può avere un sondaggio che non ponga almeno questa domanda: ‘È consapevole che il rigassificatore verserà in mare 32 tonnellate all’anno di varichina e altri cloroderivati a fianco di un’area marina protetta per più di 20 anni? È consapevole che questo impianto industriale galleggiante sarà posizionato a soli 2,9km di distanza da una delle spiagge più estese della regione? E che non esistono precedenti di impianti con tali caratteristiche così prossimi alla terraferma?‘”.

Gli amministratori dei due gruppi preferiscono “guardare oltre. Diciamo subito che il risultato della consultazione non ci preoccupa. Facciamo una proporzione in base al sondaggio: se su 1,5 milioni di liguri 600 mila circa sono contrari al ‘mostro’, si potrebbe ipotizzare che 350 mila liguri condividono la battaglia dei 250 mila savonesi. Un grande risultato per noi che armati di fionde sfidiamo i carri armati di Toti, oltretutto assoluto padrone della comunicazione. Ma il sondaggio indica anche che dobbiamo concentrare i nostri sforzi sui non più giovani, spiegare loro che hanno il compito di lasciare alle nuove generazioni un ambiente vivibile. E allora non c’è altra strada che opporsi ai rigassificatori senza se e senza ma“.

Un parere simile è stato espresso da Europa Verde Liguria, secondo cui “Nessuna documentazione fondamentale è reperibile sul web perciò é impossibile valutare l’attendibilità del sondaggio. Si conosce solo l’esigua consistenza del campione intervistato, solo 800 persone su un milione e mezzo di liguri che, per i pignoli, rappresenta lo 0,05 percento”.

“Noi che abbiamo visto non ottocento fantasmi ma sedicimila persone in carne ed ossa presidiare le spiagge e vivendo insieme a tanti comitati e associazioni questa straordinaria stagione di risveglio civico e ambientale che riempie le piazze, sorridiamo davanti ad un ennesimo tentativo di deformare una realtà che, sfortunatamente per Toti, si dimostra molto più cocciuta”.

Rispetto all’attendibilità dell’indagine, il segretario della Cgil di Savona Andrea Pasa ritiene che “dipende sempre come si pongono le domande. Perché la questione non è il rigassificatore ma è il luogo in cui lo vogliono mettere. Se i cittadini di altre province e città lo vogliono, noi siamo molto contenti”.