Indagine per peculato, Massimo Parodi condannato a un anno e nove mesi

Savona. E’ stato condannato a un anno, nove mesi e dieci giorni (con la concessione delle attenuanti generiche e specifiche previste dall’articolo 323Bis del Codice Penale che norma i “delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione” e la sospensione condizionale della pena) Massimo Parodi, direttore di Sca accusato di peculato.

Secondo l’accusa, il direttore della Sca si sarebbe reso protagonista di un “ripetuto indebito utilizzo, per fini non leciti, di un’autovettura di servizio tecnico/operativo della S.C.A. Srl, società incaricata della gestione operativa del servizio idrico integrato dei Comuni di Alassio, Albenga, Garlenda, Laigueglia e Villanova d’Albenga”.

L’indagine era scattata a gennaio scorso, quando gli uomini della compagnia dei carabinieri di Alassio aveva notificato a Parodi. la misura cautelare interdittiva della sospensione temporanea dal pubblico servizio. Il provvedimento era stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Savona a seguito delle indagini, consistite in servizi di osservazione e controllo nonché acquisizioni documentali, svolte dal nucleo operativo dei carabinieri della compagnia di Alassio.

Gli avvocati difensori Franco Vazio e Giovanni Maglione avevano richiesto l’assoluzione in quanto “il fatto non sussiste e non costituisce reato”, ma questa mattina i giudici del tribunale di Savona hanno deciso diversamente.

In virtù della condanna, Parodi dovrà versare a Sca la somma di 117 euro a favore di Sca. Per lui anche l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.