Incidente nella notte in A10, auto contro guardrail e soccorsi mobilitati

Vezzi Portio. Incidente stradale nella notte, in A10. È successo a Vezzi Portio, tra Spotorno e Orco Feglino, in direzione Ventimiglia, una manciata di minuti prima delle 2.

Per cause in via di accertamento, il conducente di un’auto, con a bordo 2 persone, ha perso il controllo del mezzo, che è andato a sbattere contro il guardrail.

Sul posto, i vigili del fuoco, la croce bianca di Noli e la bianca di Spotorno e l’automedica del 118. L’intervento si è concluso con un ferito, trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.