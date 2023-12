Inchiesta Provincia, il dirigente Novaro reintegrato in servizio

Savona. E’ stato reintegrato al suo posto di lavoro ed è tornato quindi in servizio Maurizio Novaro, dirigente della Provincia di Savona sospeso dall’incarico nell’ambito dell’indagine della squadra mobile della questura su presunti concorsi truccati e maltrattamenti ai dipendenti.

Ieri il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri ha incontrato gli avvocati di Novaro per definire i successivi passaggi del procedimento disciplinare. Il numero uno di Palazzo Nervi ha poi incontrato alcuni dipendenti dell’Ente.

L’indagine era iniziata nel 2022 dopo una querela per stalking da parte di una dipendente nei confronti del direttore generale della Provincia Giulia Colangelo. Nei mesi successivi gli agenti avrebbero ravvisato non solo i maltrattamenti, ma anche molteplici ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione, soprattutto per quanto riguarda i concorsi pubblici: un regolare “inquinamento” dei concorsi, secondo la polizia, con l’obiettivo di aiutare alcuni candidati.

Oltre a Colangelo e Novaro, nell’ambito dell’inchiesta sono indagate altre cinque persone che si trovano in una posizione meno grave rispetto ai primi due (a ciascuno viene contestato un episodio specifico): il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini (dipendente della Provincia), l’assessore albisolese e consigliere provinciale di maggioranza Sara Brizzo, la dirigente degli affari generali Jessica Rebagliati, la dirigente del settore legale e contenziosi Laura Pomidoro e la dirigente della stazione unica appaltante Veronica Valenti.