Andora. Saranno eseguite mercoledì 27 dicembre le autopsie sulle due vittime del drammatico incendio divampato in una palazzina sulla via Aurelia ad Andora, nel quale hanno perso la vita Maurizia Corio, di 53 anni, residente a Loano, e il padre Gualtiero Corio, 80enne.

Gli esami autoptici sono stati disposti dalla Procura savonese nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria, con un fascicolo aperto per il reato di omicidio colposo a carico di ignoti.

La donna è stata ritrovata sulle scale, probabilmente deceduta per le inalazioni provocate dal denso fumo sprigionato dal rogo; l’anziano, è invece rimasto intrappolato nell’appartamento avvolto dalle fiamme che si sono rapidamente propagate all’interno dell’alloggio.

Nel mirino degli organi inquirenti la stufetta posta sotto sequestro, che potrebbe aver innescato il fatale incendio e sulla quale si attende la perizia conclusiva. Secondo i primi riscontri e rilievi, quindi, il terribile rogo sarebbe di natura accidentale, ma proseguono le indagini e gli accertamenti relativi alla ricostruzione dell’accaduto.

Ulteriori elementi all’inchiesta potrebbero arrivare dalle analisi medico-legali sulle salme di padre e figlia, trasferite all’obitorio di Zinola a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Incendio in appartamento ad Andora, decedute due persone

Lo stabile è ancora inagibile a seguito delle conseguenze dell’incendio: una decina in tutto gli sfollati. Secondo quanto appreso, ci vorranno alcuni interventi di ripristino e messa in sicurezza per i danneggiamenti provocati dalle fiamme, difficile al momento stabilire una tempistica esatta (QUI la situazione sulla palazzina, compresi i locali commerciali interessati dall’incendio).