Incendio a Savona in via Aglietto: intervento dei vigili del fuoco

Savona. Allarme nel tardo pomeriggio di oggi a Savona, in via Aglietto, dove è divampato un incendio da un cassonetto della spazzatura.

Il rogo, iniziato poco prima delle 19.00, ha subito fatto scattare le segnalazioni dei cittadini, con il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco: le fiamme si sarebbero estese anche alla zona circostante dove erano in sosta alcune auto. Resta ancora da appurare possibili danni ai veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

L’incendio, inoltre, avrebbe sprigionato un denso fumo nella via savonese.

Sulle cause che hanno originato il rogo sono ancora in corso accertamenti. Ad ora i pompieri sono impegnati nelle operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza.