In una piccola autobiografia la pittrice Ornella Scarrone racconta il suo dolore, nel nome del figlio perduto e dell’arte 

Savona. Ornella Scarrone e il marito Walter Cicerone sono due artisti, due pittori, che da anni animano la vita culturale di Savona e provincia con mostre, corsi nelle scuole, meritorie attività didattiche. Walter è considerato il “cantore di Porto Vado”, visto che fissa sulla tela paesaggi marini, Ornella è più intimista, predilige i ritratti dove può “catturare” l’anima dei soggetti. Ritrae, a volte, se stessa, sempre con un velo di tristezza, quello di una madre che, una quarantina di anni or sono, ha perso l’adorato figlio diciassettenne in un ingiusto incidente stradale.

E proprio nel nome del figlio, Alessandro Boggero, non ha mai smesso di lottare per diffonderne il ricordo, al punto di far nascere una associazione a cui hanno aderito moltissime persone, colpite dalla forza gentile di questa artista segnata dalla vita, non solo dalla morte di Alessandro. Una vita difficile la sua, osteggiata in famiglia, schernita, tradita negli affetti, devastata dalla perdita. Traumi che, nella terza età, Ornella ha deciso di affrontare a mani aperte, mettendosi a nudo, raccontandosi, scrivendo, in maniera liberatoria, la sua storia e pubblicandola in un piccolo stampato che ha la mia prefazione. Un atto coraggioso, per lei forse terapeutico, ma che aiuta i suoi estimatori a capire meglio i suoi quadri, la sua arte.

Ornella Scarrone è, assieme al marito Walter Cicerone, una mia amica da tanti anni. Mi hanno conquistato con la loro semplicità, nella vita come nella loro arte, che non significa prendere scorciatoie, ma riportare sulla tela le loro emozioni. Quando ho visto come Ornella si è rappresentata nel dipinto che la ritrae con Walter, un selfie pittorico ricco che trasuda umanità e sofferenza, il sangue sul suo viso. Un segnale che mi ha spinto a consigliarle la scrittura della sua storia, del suo dolore. Lo ha fatto ed è quello che potete leggere di seguito, una confessione che, spero, sia per lei liberatoria.

La mia vita è stata tribolata.

Ho sempre cercato, però, di nascondere dietro a un sorriso la mia tristezza. Ho sempre sostenuto che si può essere considerato un nemico anche in famiglia. Io lo sono stata.

Sono stata vittima di ignoranza, quella soprattutto di mia madre che vedeva il male ovunque intorno a me. Non ho mai giocato con gli altri bambini o bambine perchè “c’erano i maschi”! Eppure non cedetti e andai avanti con ferrea volontà. Mi piaceva disegnare, mi piaceva l’arte, mi piaceva vedere sorgere il sole, mi piaceva camminare da sola, soprattutto all’imbrunire. Vivevo di immaginazione e fantasia per uscire dal grigiore in cui ero costretta a vivere. Ero diversa dalle mie cugine, dalle altre bambine, ma ERO UNA BRAVA RAGAZZA, senza nessuna cattiveria. Ero anche timida.

L’ostilità di mia madre nei miei confronti esplose con la mia adolescenza e, come regalo per i miei 18 anni (la maggiore età, all’epoca, era fissata a 21 anni), mi fece ricoverare in una clinica di Genova. Non mangiavo quasi più niente.

Il mio rifiuto del cibo non era che la conseguenza del difficile rapporto con mia mamma. I medici erano disposti a tenermi con loro e aiutarmi in qualche modo, ma io volli ritornare in famiglia, la mia famiglia. Fu un errore madornale.

I rapporti peggiorarono. Mi sentivo prigioniera, avevo paura . Sì, negli anni della ribellione dei giovani, io avevo paura del potere che mia madre aveva in famiglia.

La sola soluzione possibile fu quella di sposarmi appena maggiorenne con Pietro Boggero, un bellissimo ragazzo che da tempo mi corteggiava, ma che mia madre mai accettò.

Fui cacciata di casa per la prima volta nell’aprile 1970. A maggio mi sposai con Piero. Andammo a vivere dai suoi genitori e ricominciai a mangiare. IL 30 APRILE 1971 NASCEVA ALESSANDRO BOGGERO, LA MIA SOLA RAGIONE DI VITA!

Ricalcare le mie sofferenze è necessario, anche se mi fa male.

Per principio non ho mai chiesto nulla a nessuno e a mio figlio non ho fatto mancare quello che gli serviva. Inconsciamente contro ogni forma di consumismo e capitalismo gli insegnai valori che ritengo nobili. Sono stata una mamma attenta e sempre presente mentre piano piano allontanavo “le persecuzioni morali” di mia madre. Alessandro era la mia terapia. Avevo bisogno d’amore e lui me lo manifestava in modo meraviglioso, il suo sorriso mi ripagava di tutte le ingiustizie che avevo subito in famiglia. Ero la sua mamma e mai lo avrei ostacolato. Questo era il mio intento: amare Alessandro. Il fatto di non avere ricevuto amore materno non mi impediva di darlo a mio figlio.

A proposito di matriarcato, io dipendevo dalle decisioni di mia madre fino a che mi ribellai con la scelta di un marito mai accettato da lei ma che mi diede la libertà.

La mia è stata una resistenza che ho portato avanti da sola! Posso aggiungere che Alessandro è stato una vittima nella mia storia !

Posso dire che l’abbandono al mio destino è stato crudeltà assoluta, potevo morire

Andavo per strada senza essere in grado di deambulare rasentando i muri, mi sembrava che mi proteggessero. La testa, mentre camminavo, sembrava volasse lontana dal corpo. Cercavo di procedere svelta per non svenire. Questo quando mi sentivo di uscire, altrimenti ero costretta a stare in casa sdraiata, inerte.

Non sono stati solo mia madre e mio fratello ad abbandonarmi, ma anche colui che non voglio nominare per rispetto a mio figlio e a me stessa.

Sono stati anni terribili!

In questo dipinto vedi il mio viso sanguinante .Sono stata infatti ferita a morte senza armi ! Mio fratello mi disse che se volevo potevo farla finita io!

L’unico appoggio che ho avuto è stato quello di mio padre, fino alla sua morte. Fu la morte di Alessandro a distruggerlo. Lo vidi cadere in ginocchio sul pavimento del corridoio della casa di via Mignone. Da quella posizione mai più si alzò. Prima di morire, con le lacrime agli occhi, mi sussurrò in dialetto savonese: “NON TI CI VOGLIONO PIU'”! Un legame forte ci unì, e io lo ringrazio ancora oggi per i suoi insegnamenti, mi sono stati utili!

Di Walter ho scritto tanto, ma ridico che mi ha aiutato nel mio cammino doloroso in modo grande. Ogni giorno lo ringrazio di questo. Entrambi siamo soddisfatti del nostro percorso di vita, oltre che pittorico, insieme. Rispose, quasi trent’anni fa, al mio dire SONO UNA DONNA FINITA WALTER. Mi disse: TU SALIRAI SU UN PALCOSCENICO E DA QUEL PALCOSCENICO…PARLERAI…SPIEGHERAI

Aggiungo che ho ricevuto stima e affetto da Carmelina Falcone, la mamma di Walter .