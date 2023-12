In Liguria ok ai medici pubblici nelle strutture private, Sansa: “Pietra tombale per gli ospedali”

Liguria. In Liguria le strutture sanitarie private accreditate (anche parzialmente) potranno avvalersi dell’operato dei medici dipendenti dal servizio sanitario nazionale che abbiano optato per il regime intramoenia. È quanto prevede un emendamento alla legge di bilancio presentato oggi dalla giunta Toti in commissione. Si tratterebbe di una misura transitoria, fino al 2025.

“Si tratta dell‘ennesima picconata di questa maggioranza alla sanità pubblica per favorire gli interessi dei privati – commenta il consigliere Ferruccio Sansa, che ha diffuso la notizia, insieme ai colleghi della sua lista Roberto Centi e Selena Candia -. Non bastava l’intramoenia, che di fatto già ha introdotto una sanità diversa per tutti e a pagamento, ma almeno utilizzando medici e strutture pubbliche. Adesso i medici, formati a spese delle Università e degli ospedali pubblici, potranno essere arruolati dal privato. In pratica allo Stato i costi e ai privati i ricavi“.

“Questa è la pietra tombale per gli ospedali pubblici, che già senza medici, se li vedranno scippare dal privato – aggiunge Sansa -. In questo modo si rischia di ampliare ulteriormente il sistema dell’intramoenia che divide la sanità tra chi può permettersela e chi no. Una sanità che non sarà più uguale per tutti”.

“L’intramoenia puro garantiva almeno una funzione importante in fase gestionale ed economica del pubblico, obbligando i medici a versare una quota delle loro prestazioni alle strutture pubbliche – evidenziano Roberto Centi e Selena Candia -. Con questo emendamento, invece, il baricentro viene spostato sugli interessi del privato, andando poi ad avvantaggiare i dirigenti medici e non i professionisti in prima linea negli ospedali”.

Per i tre consiglieri regionali della Lista Sansa l’emendamento proposto andrebbe a scontrarsi con le norme nazionali, soprattutto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 238 del 2018. “Vorremmo chiedere a Toti e all’assessore Gratarola come pensano di far collimare l’emendamento proposto con la sentenza della Corte Costituzionale di 15 anni fa che, in estrema sintesi, vista la particolare natura delle istituzioni sanitarie private convenzionate imponeva al medico che già presta la sua attività in rapporto esclusivo con il servizio sanitario nazionale di non operare anche presso una struttura privata convenzionata – concludono Sansa, Centi e Candia -. Per lo stesso motivo nella sentenza della suprema corte è evidenziato anche che l’esercizio dell’attività libero-professionale intramoenia è consentito dal legislatore purché ciò avvenga oltre l’orario di lavoro, all’interno o al di fuori della struttura sanitaria, ma con l’espressa esclusione delle strutture private convenzionate“.

“In un momento di straordinaria difficoltà per l’abbattimento delle liste d’attesa l’amministrazione regionale è determinata nel mettere in campo tutte le strategie utili ed efficaci per offrire maggiori cure ai cittadini, senza alcun costo aggiuntivo a loro carico – precisa in una nota la Regione Liguria -. Già oggi la legge nazionale sulla libera professione intramuraria dei medici (120/2007) prevede che il dirigente medico a rapporto esclusivo possa esercitare la libera professione intramuraria in strutture private previo accordo con le aziende sanitarie o ospedaliere di provenienza. La norma, inserita come emendamento alla legge di bilancio, di fatto ripercorre questo principio con un ulteriore elemento di valorizzazione: tramite l’utilizzo dei medici del servizio sanitario regionale a rapporto esclusivo si valorizzano le loro professionalità anche dal punto di vista economico tramite l’acquisizione di prestazioni aggiuntive che saranno remunerate con criteri definiti in maniera uniforme”.

“È bene infine precisare – prosegue la Regione – che le prestazioni concordate saranno aggiuntive a quelle che il professionista svolge nel suo normale orario di lavoro e non comporteranno alcun esborso economico aggiuntivo per il cittadino proprio grazie all’impegno straordinario dell’amministrazione regionale per far fronte al problema delle liste d’attesa”.