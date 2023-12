In Liguria arriva lo “psicologo di base” e raddoppiano i fondi per i centri antiviolenza

Liguria. Via libera al servizio di psicologia territoriale in Liguria e raddoppio delle risorse per i centri antiviolenza. Sono i due principali risultati portati a casa dall’opposizione nell’ambito del Consiglio regionale sui documenti di bilancio. I due provvedimenti, presentati come emendamenti alla legge di stabilità e al relativo collegato, sono stati approvati all’unanimità dopo il confronto di ieri tra Toti, la maggioranza e quasi tutte le forze di minoranza (esclusa la Lista Sansa).

L’intesa sui centri antiviolenza porta le risorse assegnate dalla legge di spesa regionale da 100mila a 200mila euro per il 2024. “Con il presente emendamento – si legge nella relazione – si persegue l’obiettivo primario di offrire tutela e prevenzione alle donne che hanno subito violenze fisiche o psicologiche da parte di mariti o compagni. La proposta rispetto a quanto già previsto va quindi nella direzione di sostenere ulteriormente l’importante lavoro svolto dei centri in Liguria, in modo da ampliare la platea delle donne assistite e che altrimenti resterebbero escluse dagli aiuti”. L’emendamento porta la prima firma di Fabio Tosi (M5s) ed è stato sottoscritto da Pd, Azione e Linea Condivisa.

L’introduzione dello “psicologo di base”, già previsto in realtà dal piano sociosanitario ma non ancora attuato, era una delle dieci proposte avanzate dal Pd. Con un articolo nel collegato alla legge di stabilità, proposto da Enrico Ioculano, si istituisce “in forma sperimentale, anche a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito del Covid-19, il servizio di psicologia territoriale” per “integrare l’azione dei medici di medicina generale”. Vengono stanziati 500mila euro per il 2024 e un milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, prelevati dal finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea.

Il servizio sarà realizzato in ciascuna Asl a livello di distretto sanitario sarà svolto “da psicologi liberi professionisti a rapporto convenzionale“. La richiesta di assistenza potrà arrivare direttamente dal cittadino, dal medico di famiglia, dal pediatra o da un altro specialista. I professionisti dovranno sviluppare un “progetto clinico a partire dalla fase diagnostica” e “un programma di sostegno psicologico, avvalendosi anche delle strutture pubbliche e private di secondo livello”.