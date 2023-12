Imprenditoria in lutto: è scomparso Luigi Verus

Magliolo. Nuovo lutto nel mondo dell’imprenditoria savonese e nella comunità di Magliolo: a 10 giorni dalla prematura dipartita del figlio primogenito Nicolino, questa notte presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure è mancato Luigi Verus del Gruppo Verus-Ecoedile. Aveva 84 anni.

Fondatore della sua prima impresa individuale nel lontano 1971, nel corso degli anni Luigi Verus aveva dato origine alle altre varie aziende oggi facenti parte del Gruppo Verus, realtà presso la quale ha sempre operato “con instancabile determinazione e con grande capacità imprenditoriale”.

Lascia nello sgomento i figli Maurizio e Marco con la mamma Piera, la compagna Pina, i famigliari tutti e gli affezionati lavoratori del Gruppo Verus.

Il rosario sarà recitato domenica 31 dicembre alle 18 presso il santuario dei Santi Cosma e Damiano a Magliolo; il funerale si terrà lunedì 1 gennaio alle 15 presso la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate a Magliolo.

Tutte le attività ed i cantieri edili del Gruppo Verus saranno chiusi per lutto sino a martedì 2 gennaio 2024.

Il sindaco di Tovo San Giacomo, Alessandro Oddo, afferma: “La notizia della scomparsa di Luigi Verus mi rattrista moltissimo. Luigi era un amico di famiglia e con mio padre si sentivano spesso ed anche recentemente Luigi aveva trovato il tempo per una telefonata al suo amico Giamberto. Luigi Verus era stato consigliere ed amministratore anche a Tovo San Giacomo, fra gli anni ‘70 e gli anni ‘80, ma la sua notorietà era legata all’impresa che aveva fondato nel 1971 e che negli anni è diventata un leader nel settore delle costruzioni e grazie alla qualità delle lavorazioni ed alla professionalità, ha realizzato edifici e infrastrutture in tutta la regione e non solo”.

“L’azienda fondata da Luigi Verus è molto attiva nella realizzazione di opere pubbliche e anche di recente la ditta Ecoedile srl ha vinto la gara per realizzare la prossima riqualificazione energetica della scuola primaria del nostro paese. Benché in questi giorni sia all’estero, non potendolo fare di persona, sono vicino a tutta la famiglia Verus, già pesantemente colpita dalla prematura scomparsa di Nicolino, ed anche a chi lavora ed ha lavorato nell’azienda che, agli occhi di Luigi e dei figli, è sempre stata considerata una grande famiglia allargata”.