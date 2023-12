Il vicepresidente Piana: “1,5 milioni di euro alle aziende liguri per la convesione all’agricoltura biologica”

Liguria. Via libera in Giunta, su proposta del vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, al bando per adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica del Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027, misura SRA29.1.

“Il bando -spiega il vicepresidente Alessandro Piana- è riservato alle sole nuove aziende in conversione al metodo biologico che non hanno impegni in corso, definiti o già terminati sulle misure precedenti del PSR 2014-2022 in modo da incentivare ulteriormente gli agricoltori ad introdurre in azienda il metodo di produzione biologico. L’obiettivo è quello di favorire sempre più la sostenibilità in agricoltura, la salvaguardia dell’ambiente e gli altissimi standard produttivi che ci caratterizzano. La dotazione finanziaria è pari a 1,5 milioni di euro, per il quinquennio”.

Le domande dovranno essere rilasciate e firmate digitalmente entro e non oltre il termine del 15 maggio 2024. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito web regionale e su agriligurianet.it