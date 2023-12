Il prefetto Enrico Gullotti lascia Savona, il presidente della Provincia: “Intesa sempre positiva. Per lui solo gratitudine”

Savona. Si è tenuto questa mattina presso la sede della Provincia in via Sormano un ultimo cordiale incontro tra il presidente Pierangelo Olivieri e il prefetto uscente Enrico Gullotti, in vista delle sue ultime giornate di servizio.

Recentemente, è stato comunicato dal Ministero dell’Interno che sarà assegnato come prossimo membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia.

“Desidero esprimere la mia gratitudine al signor prefetto Enrico Gullotti, non solo a livello istituzionale, – afferma Olivieri, – ma anche con vivo piacere personale, per il periodo di intesa, sempre propositiva. La sua attitudine costruttiva ha contribuito a una collaborazione che sono certo di potere definire proficua, considerando il clima e il contesto che hanno caratterizzato questo anno e mezzo di Sua permanenza nell’incarico presso il nostro territorio”.