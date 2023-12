Il Festival delle Luci prosegue: tante occasioni di divertimento per grandi e piccoli

Liguria. I comuni di Finale Ligure, Orco Feglino, Borgio Verezzi e Pietra Ligure continuano nella presentazione di numerosi eventi legati al Festival delle Luci, presentato il 1° dicembre scorso. Il palinsesto, che ha già ampiamente presentato numerosi eventi durante le settimane precedenti il Natale, continua nel proporre nuove occasioni di divertimento per grandi e piccoli.

A Finale Ligure:

D-DAYS – Spettacolo di droni – In collaborazione con Genova Liguria Film Commission

Il 29 e 30 dicembre si terrà la prima edizione dell’evento D-DAYS dedicato al mondo dei droni e dell’aeronautica. Finale Ligure, con la Piaggio, ha una lunga tradizione legata al volo e, durante i D-Days si potranno vedere le esibizioni dei piloti di droni acrobatici che proietteranno le loro riprese sui grandi ledwall di Piazza Vittorio Emanuele II e Piazzale Buraggi – Arena delle Luci. Inoltre, dalle 10.00 alle 18.00, di entrambe le giornate, si svolgeranno incontri con gli esperti di voli, convegni e dimostrazioni con i grandi dronisti diventati dei veri e propri influencer.

Alle ore 16.00 del 29 dicembre, in occasione del D-Days si terrà, presso l’Arena delle Luci, l’incontro dal titolo: Tecnologie immersive e nuovi linguaggi: dal Cinema alla VR, a cura di ETT.

Esperienze immersive, ambienti inesplorati, nuovi modelli di interazione: la Virtual Reality permette di vivere esperienze ed emozioni ricreando luoghi inaccessibili, ambienti di epoche passate o scenari del futuro. In modo altrettanto straordinario, la realtà virtuale può disegnare nuovi orizzonti narrativi, riproducendo storie ed avvenimenti con il massimo grado di realismo.

La VR sta diventando un vero e proprio linguaggio cinematografico che utilizza codici narrativi originali e tecniche cinematografiche dedicate, sia di ripresa live che di post produzione.

Tali tecniche, inoltre, possono essere utilizzate anche dal cinema tradizionale, per ampliare le possibilità di fruizione immersiva: chi lavora con queste tecnologie sta tracciando un sentiero pionieristico.

La produzione emblematica di ETT in questo senso è La Divina Commedia VR, con la regia di Federico Basso che ha realizzato i due cortometraggi in VR, Inferno e Purgatorio, distribuiti da RAI Cinema e fruibili su RAIPlay e Rai Cinema Channel VR.

La voce di Francesco Pannofino accompagna in un viaggio straordinario attraverso le cantiche dantesche, in un’opera che offre allo spettatore modalità innovative e altamente immersive di fruizione del mondo immaginato all’interno di uno dei capolavori della letteratura e della poesia mondiale, simbolo dell’identità linguistico-culturale del nostro Paese.

Le ambientazioni sono modellate, scultate e dipinte in 3D e integrazione in compositing di attori ripresi in green screen nelle scene in primo piano, in cui si percepiscono il volto e le espressioni.

Le colonne sonore originali, musicate da Marco Morini, arricchiscono l’esperienza immersiva dello spettatore con un sound design particolarmente coinvolgente.

La Divina Commedia VR non è solo un nuovo progetto nel campo dell’utilizzo delle tecnologie a servizio della cultura, ma anche un nuovo approccio all’opera di Dante particolarmente adatto ad incontrare il pubblico dei più giovani. Tutta la produzione, dalla scelta delle terzine sino alla colonna sonora, alla voce di Francesco Pannofino e alla VR, è un’introduzione potente alla Commedia che non toglie nulla alla lettura del testo, ma, anzi, lo avvicina ai ragazzi attraverso l’esperienza e le emozioni.

29 dicembre

Presso l’Arena delle Luci in Piazzale Buraggi alle ore 9.00 Camminata di Fine Anno, aperta a tutti di circa 6 km. a Cura dell’Asd RunRivieraRun e Palestra Firpo. Nel pomeriggio, alle ore 17.00, degustazione di Vin Brulè per tutti a cura della Compagnia di San Pietro.

Presso il Centro Civico Roberto Fontana di Varigotti, alle ore 21, si terrà il concerto di Ritmi ed Armonie Latino-Americane con brani della tradizione popolare brasiliana, a cura dell’Accademia Musicale del Finale e Varigotti Insieme.

30 dicembre

Presso l’Arena delle Luci, in Piazzale Buraggi, alle ore 17.00 degustazione di vin brulè per tutti, a cura della Compagnia di San Pietro, mentre a Finalborgo si svolgerà l’evento “L’anno che verrà”, un evento legato all’astrologia organizzato da Finalborgo.it e che avrà luogo dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Alle ore 21.00 presso la Basilica di San Biagio a Finalborgo si svolgerà il Concerto di Natale a cura della BRG Orchestra con la partecipazione del Coro Polifonico dell’Accademia.

Sempre alle ore 21, a Varigotti, presso la Parrocchia di San Lorenzo – Oratorio di Sant’Antonio Abate, verrà proposto lo spettacolo teatrale “La Tregua di Natale” a cura dell’Associazione InDialogo e Giovane Corale di Cassano D’Adda e Varigotti Insieme.

A Finalborgo il 30 e 31 dicembre Finalborgo l’Ass. Baba Jaga organizzerà la Caccia al tesoro di Natale.

Il 31 dicembre ci sarà un grande evento per aspettare il 2024: FINALE IN PIAZZA, ASPETTANDO LA MEZZANOTTE a cui seguiranno i FUOCHI D’ARTIFICIO.

La manifestazione consiste nel classico ”CAPODANNO IN PIAZZA”.

Quest’anno il Capodanno in Piazza a Finale Ligure, parte integrante del prestigioso “Festival delle Luci”, promette di trasformare la serata in un’esperienza indimenticabile per tutta la comunità. Nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele II a partire dalle ore 21:00, si susseguiranno eventi imperdibili per grandi e piccini. La serata sarà allietata dal vibrante live degli Zingarò Band, una band che incanterà il pubblico con la sua energia contagiosa e il suo repertorio coinvolgente, regalando un inizio di festa indimenticabile.

A mezzanotte il cielo di Finale Ligure si illuminerà con uno spettacolo di fuochi d’artificio, un’esplosione di colori e luci che accompagnerà il conto alla rovescia verso il nuovo anno.

La festa non si fermerà qui: il DJ Gege prenderà il controllo della consolle per far ballare tutta la piazza fino alle ore 01:30. Il suo eclettico set promette di accontentare tutti i gusti, dalla musica più recente ai grandi successi del passato, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente per concludere il Capodanno con il giusto ritmo.

1 gennaio 2024

Il primo dell’anno, alle ore 11, a Finalborgo, presso l’Auditorium di Santa Caterina si terrà il tradizionale concerto di Capodanno a cura dell’Orchestra Bruni di Cuneo diretta dal Maestro Maurizio Fiaschi.

2 gennaio 2024

Il 2 gennaio si svolgerà la XMAS KIDS RUN – gara podistica per Bambini fino ai 12 anni di circa 200 metri con partenza dall’Arena delle Luci alle ore 15.00; al termine merenda di Natale per tutti.

A seguire, alle ore 16.30, ci sarà uno spettacolo del Teatro della Tosse, sempre presso l’Arena delle luci, “Pinocchio Illustrato” con Pietro Fabbri.

3 gennaio 2024

Alle ore 21, a Varigotti, presso la Parrocchia di San Lorenzo, avrà luogo “Un coro di Auguri” a cura del Coro Polifonico dell’Accademia Musicale del Finale e Varigotti Insieme, con la partecipazione del tenore Mattia Pelosi e la pianista Francesca Addario.

4 gennaio 2024

Il 4 gennaio dalle ore 15 a Varigotti presso la Piazza dei Pescatori (o il Centro Civico Roberto Fontana in caso di maltempo), si terrà “La Befana a Varigotti”, pomeriggio di animazione e divertimento in cui la Befana porterà un dono ad ogni bambino. Durante l’evento, a cura dell’Associazione Baba Jaga Arte e Spettacolo verranno offerti focaccini e cioccolata calda per tutti.

5 gennaio 2024

A Finalborgo si terrà lo spettacolo musicale itinerante “Finalborgo Live” a cura di Finalborgo.it dalle ore 18 alle 22.

Giornata alla Scoperta del Parco Urbano del Promontorio di Varigotti, che vedrà le attività seguenti e sarà a cura di Varigotti Insieme e degli altri partner del progetto di recupero e valorizzazione del promontorio: ore 11 presentazione dei lavori di valorizzazione eseguiti sul promontorio, presso il Centro Civico Roberto Fontana; ore 15 visita guidata al promontorio e del recupero dell’uliveto secolare, con partenza da Piazza Cappello del Prete.

I Garosci da Pia, il 5 gennaio a Finalpia, organizzeranno alle ore 15 la Caccia alla Befana.

Mentre il 6 di gennaio si svolgeranno le attività che chiuderanno il programma del Festival delle Luci a Finale Ligure: ore 11.00 Cimento della Befana presso la Spiaggia dei Neri a cura della Compagnia di San Pietro, alle 14.30 si terrà l’evento DINO DA NUXE presso Palazzo Ricci e Piazza Santa Caterina a Finalborgo a cura del Centro Storico del Finale.

Alle ore 16.30 ci sarà la cerimonia di chiusura del Festival delle Luci, Arena delle Luci – Piazzale Buraggi, con lo spettacolo teatrale il FLAUTO MAGICO a cura del Teatro della Tosse.