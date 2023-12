“Il contratto ci spetta”, delegazione di savonesi alla manifestazione nazionale a Milano contro il lavoro precario

Milano. Anche la Cgil e una delegazione di lavoratrici e lavoratori savonesi alla manifestazione “Il contratto ci spetta” a Milano questa mattina. “Sono mesi che governo, ministri e imprese attaccano il diritto di sciopero. Giornate come quella di oggi a Milano sono la miglior risposta con migliaia di lavoratrici e lavoratori in piazza per chiedere di aumentare gli stipendi e diminuire la precarietà”, hanno commentato dalla Cgil Savona.

“La provincia di Savona – commenta il segretario provinciale Andrea Pasa – ha la percentuale maggiore di lavoro precario di tutta la Liguria e la media delle retribuzioni orarie più basse di tutto il nord ovest del Paese. Cari imprenditori del settore del turismo e del terziario non continuate a piangere ‘lacrime di coccodrillo’ se non trovate personale, perché l’unica soluzioni è aumentare le retribuzioni con il rinnovo del contratto nazionale e diminuire la precarietà, non chiacchiere”.

“I rinnovi contrattuali – aggiunge Giovanni Tiglio, segretario provinciale della Filcams Savona – sono un dovere verso migliaia di lavoratori che, con sacrifici enormi, hanno raggiunto il limite di sopportazione per una perdita di potere d’acquisto degli stipendi ormai insostenibile .È giunto il momento di riconoscere il loro impegno e dare loro la dignità che meritano. La situazione richiede maggior responsabilità e serietà da parte delle controparti coinvolte. Non è più accettabile il mancato ascolto della richiesta di giustizia contrattuale di così tanti lavoratori che sostengono il cuore pulsante dell’economia locale”.

L’adesione ha raggiunto una media dell’ 80% nei settori della GDO: “E’ un chiaro segnale della volontà comune di lottare per il rinnovo contrattuale e per rivendicare dignità, salario, diritti – ha concluso Tiglio -. La Filcams CGIL in rappresentanza dei lavoratori nel settore del commercio, turismo e ristorazione continuerà a impegnarsi in prima linea a difendere i diritti e le condizioni dei lavoratori”.