Il consigliere Ciangherotti: “Cittadini, riprendiamoci Albenga. Centrodestra unito per il rilancio della città”

Albenga. “Cari concittadini, vi parlo da Albenga, la città che amo e che intendo liberare dalle grinfie del Partito Democratico. Il 2023 è stato un anno difficilissimo. All’indomani di una pandemia che non ha risparmiato nessuno, ho dovuto lavorare duro per difendere i vostri interessi, ma ho dovuto fare i conti con la burocrazia della macchina comunale, con il pregiudizio ideologico di molti uffici di Palazzo civico, con gli effetti locali di una immigrazione legata alle emergenze internazionali degli ultimi tempi”.

Inizia così il messaggio politico di fine del consigliere comunale di minoranza Eraldo Ciangherotti (FI).

“Il Partito Democratico albenganese ha fatto solo danni, gestendo la città con superficialità, arroganza e inefficienza. Il nostro sindaco, oltre al capriccio della sua pista ciclabile, ha trasformato Albenga in un centro raccolta clandestini, ha ignorato le vostre esigenze, ha sprecato i vostri soldi”.

“Il 2024 sarà l’anno della svolta. Il centrodestra unito con Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia vi propone una nuova visione di governo, basata sulla sicurezza e sul rilancio turistico e produttivo. Albenga ha una storia, una bellezza ed una vocazione che meritano di essere valorizzate. Albenga ha bisogno di un cambio di rotta, di una nuova classe dirigente, di una nuova maggioranza al governo”.

“Vi auguro un felice 2024, cari Albenganesi. E vi invito a prepararvi per votare, nelle prossime elezioni comunali, per il vostro bene e per il bene di Albenga. Non fatevi ingannare dalle bugie del Partito Democratico, che vi promette l’oro e vi dà il rame. Fatevi guidare dalla vostra coscienza, dal vostro orgoglio, dalla vostra passione. Albenga è la nostra città, e noi la vogliamo indietro” conclude Ciangherotti.