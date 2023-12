Il commissario di Asl2 Michele Orlando nominato direttore generale

Liguria. La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla sanità Angelo Gratarola, ha conferito all’attuale commissario dell’Asl2 savonese l’incarico di direttore generale della stessa Azienda Sanitaria per la durata di tre anni.

Inoltre la giunta Toti ha prorogato per due anni gli incarichi da direttore generale per Luigi Carlo Bottaro in Asl 3, per Paolo Petralia in Asl 4 e per Paolo Cavagnaro in Asl 5. I provvedimenti avranno validità a partire dal 1° gennaio 2024.

Per quanto riguarda l’Asl1, invece, dal primo gennaio l’attuale Dg Luca Filippo Maria Stucchi lascerà Imperia per dirigere l’Asst di Como. Pur essendo già stato nominato nella nuova sede lariana, non avendo ancora lasciato il suo incarico in Liguria la giunta Toti non ha ritenuto di dover nominare sostituto. Il nuovo Dg dell’Asl imperiese verrà scelto nell’ambito della “short list” di cui fanno parte quanti, iscritti all’albo nazionale dei direttori generali, hanno partecipato al bando regionale per la predisposizione dell’elenco, frutto di uno “screening” effettuato da apposita commissione. Ma è anche possibile che, temporaneamente, si proceda con la nomina di un commissario straordinario.

“Ci aspettano due anni impegnativi nei quali a livello di amministrazione regionale – dichiarano il presidente Giovanni Toti e l’assessore alla sanità Angelo Gratarola – porteremo avanti uno sforzo economico importante per l’abbattimento delle liste d’attesa. Contestualmente si stanno sviluppando tutte le attività propedeutiche all’attuazione del Pnrr con ospedali di comunità, case di comunità e centrali operative territoriali. Compito dei direttori generali sarà dunque armonizzare queste progettualità e condurle al loro compimento: le conferme in Asl 3, Asl 4 e Asl 5 si muovono in questa direzione. La stessa logica ha animato il provvedimento che in Asl 2 promuove a direttore generale l’attuale commissario Michele Orlando. A tutti loro va l’augurio di un proficuo lavoro”.