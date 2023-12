Il commissariato di polizia da Alassio ad Albenga: sopralluogo del ministero per valutare la nuova sede

Alassio/Albenga. Il polo sicurezza di Albenga, che già comprende comando dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia stradale, potrebbe arricchirsi della presenza del Commissariato di polizia, attualmente ad Alassio. In quest’ottica, a dimostrazione che non si tratta solo di un’ipotesi, la visita di ieri da parte dei tecnici del Ministero dell’Interno, per valutare la fattibilità del trasloco nella sede della Polstrada di Albenga, sita nell’area Ipercoop. Quella attuale infatti risulta inadeguata e insufficiente alle necessità degli agenti.

Ma non è l’unica ipotesi in ballo, il Comune di Alassio, infatti, ha avanzato al ministero la proposta di trasferire il commissariato in via Adelasia, dietro la stazione ferroviaria, la risposta da Roma dovrebbe arrivare a breve, forse già in giornata. L’auspicio è che sia positiva, considerando che la Città del Muretto nel corso degli anni ha già perso la stazione della Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto, rimasto nucleo secondario (la circoscrizione è passata a Loano).

Sulla vicenda è intervenuto il presidente provinciale Fipe Carlomaria Balzola: “Dal lato operativo non mi preoccupa lo spostamento ad Albenga, la Polizia di Stato è stata infatti sempre capillare e dal Questore, ai dirigenti e a tutti coloro che indossano la divisa c’è sempre stato un impegno straordinario a coprire ed attenzionare il territorio. Sono sempre un po’ contrario però a determinati cambiamenti, soprattutto se nel territorio i dati sono consolidati nel tempo e producono risultati, non è detto infatti che accorpamenti, modifiche e cambi portino dei benefici con ricadute sul territorio”.

“Se per Albenga sarebbe una scelta che porta valore, ritengo che la struttura prevista nella zona della Coop difficilmente riuscirebbe a gestire un subentro importante quale quello del commissariato” dichiara Balzola che riguardo ad Alassio aggiunge: “Se dovesse perdere il commissariato sarebbe un duro colpo, anche alla luce dell’ottimo e proficuo lavoro degli ultimi due anni, dove con la sinergia tra il territorio, la Questura, nella figura della dott.ssa Simone, si è fatto un percorso straordinario. Ad Albenga, Alassio e zone limitrofe, siamo riusciti ad avere un ampliamento di servizi nei mesi estivi, la presenza di gruppi cinofili e per Alassio che ha una storicità nel presidio del commissariato sarebbe importante mantenerla. Il Comune dovrebbe avere maggiore attenzione e trovare tutte le situazioni idonee per una nuova struttura per la Polizia di Stato“.

Ma quale l’alternativa sul territorio di Alassio? “Si è molto discusso dell’edificio dietro la stazione e sarebbe importante anche come presidio – dice Balzola – perchè anche solo vedere il cartellone della Polizia di Stato sarebbe un bel deterrente per la microcriminalità che arriva in estate. Non vorrei che il sindaco Melgrati fosse ricordato per aver fatto perdere il commissariato ad Alassio: perderlo per questa amministrazione sarebbe rendere vano tante opere pubbliche che sono state realizzate”, conclude il presidente di Fipe.