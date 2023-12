Il Babbo Natale della Croce Rosa fa un salto all’asilo di Celle

Celle Ligure. Babbo Natale arriva sull’ambulanza della Croce Rosa per i bimbi della scuola materna. Festa all’asilo e una grande sorpresa fatta di dolcetti per i piccoli del “Flauto Magico” che, a metà mattina, si sono visti arrivare un’ ambulanza con lampeggianti accesi, tutta da scoprire.

Gioia e curiosità. Pochi secondi di sirena e occhi stupiti. Per loro tante delizie.

“Abbiamo pensato anche ai bambini per portare un po’ di Natale e farci conoscere – ha spiegato la presidente della pubblica assistenza, Elsa Arecco – Erano molto felici di vedere un’ambulanza”.

I bambini hanno preparato un bellissimo albero di Natale per la Croce Rosa: punto di riferimento prezioso per la comunità, sempre presente, al fianco di tutti. Un disegno per dire grazie ai militi con l’affetto dei più piccoli.

Una mattinata di festa per la scuola materna di via Torre.