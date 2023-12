Il 5 gennaio l’anteprima del docufilm “Giustenice dal 1972 – 50 anni di Rievocazione Storica”

Giustenice. Venerdì 5 gennaio 2024 alle 20.45 presso la tensostruttura comunale di Giustenice si terrà la proiezione in anteprima di “Giustenice dal 1972 – 50 anni di Rievocazione Storica”, il docufilm dedicato alla Rievocazione Storica.

Il film nasce con l’intento di fornire un racconto inedito sui primi 50 anni della Rievocazione sia a chi conosce bene la manifestazione sia a chi non ne ha mai sentito parlare.

Il racconto viene sviluppato utilizzando immagini e video sia d’archivio che recenti ed è guidato dalle testimonianze di coloro che hanno ideato e portato al successo l’evento.

L’idea è nata nel 2022, anno in cui si è svolta la celebrazione del cinquantesimo anniversario della Rievocazione Storica. In questa occasione è stata riproposta la “Presa del Castello” ovvero la prima

forma della rievocazione del 1972, con la quale si metteva in scena l’assedio del castello avvenuto nel 1448 da parte della Repubblica di Genova che ha conquistato il territorio del Marchesato dei Del Carretto del Finale.

Nel corso degli anni l’evento si è evoluto ed è cresciuto e il Luglio Medievale è ormai un appuntamento fisso per il territorio con il “Palio dei Carri” e la “Cena Medievale”.

Il film è scritto e diretto da Alessio Ardizzone; è stato scritto con Manuel Bernabò, Giuseppe Morro, Paola Morro, Piergiorgio, Morro, Laura Tramonti; guidano il racconto Giuseppe Morro, Piergiorgio Morro, Sauro Fognani, con la voce narrante di Ivan Lodo.