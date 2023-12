Savona. In occasione della festività di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare, ieri 4 dicembre in duomo a Savona si è svolta la messa congiunta con la Capitaneria di Porto, alla presenza delle autorità locali.

Successivamente, presso il comando provinciale dei vigili del fuoco, si è tenuta la deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti, la consegna delle croci di anzianità al personale con 15 anni di servizio, la consegna dei picozzini di pensionamento agli operatori a riposo ed anche un saggio dimostrativo durante il quale i ari reparti e le unità cinofile hanno effettuato diverse manovre.

E’ stato inoltre riconosciuto, da parte del capo del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, l’elogio al capo-reparto Antonio Cursano, che ha donato la scultura monumentale “Corpo e Anima” al comando di Savona. L’opera è stata inaugurata lo scorso anno.

Anche nelle sedi distaccate Santa Barbara è stata celebrata con altre funzioni religiose, sempre alla presenza delle autorità locali.

Il comandante provinciale Giuseppe Di Maria ha reso noti i dati relativi alle attività del comando provinciale di Savona dal 1 gennaio al 30 novembre 2023.

Nei primi 11 mesi dell’anno i vigili del fuoco savonesi hanno effettuato 6.645 interventi di soccorso: di questi, 541 hanno riguardati incendi, 883 soccorsi a persona e 398 incidenti stradali. Gli operatori hanno messo in atto 2.166 attività di prevenzione incendi effettuando 124 valutazioni di progetto, 415 controlli in Scia, 738 rinnovi, 66 commissioni tecniche, 42 conferenze dei servizi e 19 visite ispettive.

Per quanto riguarda la formazione esterna, i vigili del fuoco hanno tenuto 34 corsi di formazione alle aziende e rilasciato 893 attestati di idoneità tecnica; sul fronte della formazione interna, gli operatori hanno partecipato a 12 corsi provinciali per 183 unità formate, a 3 corsi regionali per 43 unità formate e a un corso nazionale per 13 unità formate.

I vigili del fuoco hanno effettuato servizi di vigilanza presso 59 locali di spettacolo e 6 servizi tecnici e hanno sanzionato 71 attività (alla luce del decreto legislativo 758/94) durante attività di polizia giudiziaria.