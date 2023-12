I portuali di Savona danno il via alla tradizionale la raccolta di giocattoli usati: “Metteremo un regalo sotto l’albero delle famiglie in difficoltà”

Savona. I portuali del Porto di Savona-Vado e i Camalli de Sann-a anche quest’anno intendono dare il proprio contributo per sostenere quelle famiglie che sotto l’albero non riusciranno a mettere i regali per i propri figli.

Oggi è partita la raccolta di giocattoli usati (ma ben tenuti) promossa dal Circolo Operaio di Villapiana dove collaboreranno i portuali e il Cral “Pippo Rebagliati” di Savona.

Da oggi 4 dicembre al giorno 15 dicembre chi ha giocattoli non più utilizzati può portarli presso il Cral del porto (via dei Carpentieri) tutte le mattine dalle 10 alle 11 esclusi i weekend oppure recarsi presso il circolo operaio di via San Lorenzo 30R a Villapiana dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

I giochi saranno li suddivideranno in base all’età, sanificati e fasciati; il giorno 22 dicembre pressoVvilla Cambiaso (via Torino) sarà organizzata la giornata di distribuzione dove famiglie e bambini potranno passare e scegliere il proprio regalo.

“Speriamo che anche quest’anno il Babbo Natale dei Lavoratori possa regalare un sorriso ai bambini e solidarietà alle famiglie”, spiegano le lavoratrici e i lavoratori del porto.