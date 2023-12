Grande partecipazione, successo per la festa di Natale presso il Parco Zambellini di Albisola

Albisola. Nonostante le basse temperature di questi giorni ha riscosso grande successo l’evento natalizio svoltosi ieri pomeriggio, 16 dicembre, presso il Parco Zambellini sito in via Carmo ad Albisola Superiore.

L’evento è stato organizzato dagli assessori Sara Brizzo e Calogero Sprio e dai volontari dell’associazione Aib Albisola Protezione Civile. Scopo dell’iniziativa era quello di “offrire un momento di festa rivolto in particolare ai bambini, alle famiglie e agli anziani” e in effetti molto ampia è stata la partecipazione della popolazione nelle diverse fasce d’età.

“Il Parco Zambellini – afferma l’assessore all’Agricoltura Sprio – fino ad un anno e mezzo fa esisteva soltanto come un nome astratto, che evocava nella mente degli albisolesi più anziani il ricordo di un’area a servizio della Villa in uso moltissimi anni fa da parte della famiglia nobile degli Zambellini. Poi vi fu la donazione al Comune e alcuni decenni di abbandono lo avevano reso impraticabile”.

“Grazie ad un progetto dell’assessorato all’Agricoltura condiviso con l’associazione Volontari AiB Albisola Protezione Civile – prosegue l’assessore Sprio – sono state dedicate energie e risorse che hanno portato, nella primavera dello scorso anno, all’apertura al pubblico di questa pregevole area; l’interesse e la curiosità degli albisolesi rispetto a questo avvenimento era stata testimoniata dalla presenza di oltre trecento persone il giorno dell’inaugurazione”.

Ma il Parco Zambellini non è soltanto un luogo fisico bensì, grazie alla sua posizione esclusiva, anche il “palcoscenico” per le iniziative più varie; fra le molteplici che vi sono state si citano gli innumerevoli concerti, l’attività di joga, l’attività di nordic walking, le letture con i bambini, l’esplorazione delle stelle etc.

La festa di Natale svoltasi ieri “si è realizzata all’interno di un’atmosfera magica, complice il meraviglioso tramonto, le melodie natalizie in sottofondo e l’emozione dei bambini dovuta alla presenza di Babbo Natale giunto a bordo di una vettura della Protezione Civile con i lampeggianti accesi”.

Questo evento “rappresenta un esempio della collaborazione sviluppatasi fra l’assessore Brizzo, l’assessore Sprio ed i volontari della Protezione Civile albisolese; essa punta da un lato alla valorizzazione di questo spazio, anche grazie all’organizzazione di alcuni eventi, e dall’altra ad un progressivo suo miglioramento”; fra questo rientra anche il recente inserimento nel Parco di una famiglia di pavoni ricevuti in donazione dal Comune di Arenzano e catturati anche grazie al supporto del sindaco Maurizio Garbarini.