Grande partecipazione per la visita alle Vecchie Mura di Varazze

Varazze. Sguardo al passato e molta partecipazione. Visita alla Vecchie Mura di Varazze, questo pomeriggio per cittadini e turisti. In tanti al ritrovo sul sagrato dell’Oratorio di Nostra Signora dell’Assunta. Appuntamento con la storia, in questa zona che rappresenta uno dei siti più interessanti di Varazze. Suggestione e curiosità. Un appuntamento divenuto ormai tradizione che ha radunato varazzini e non solo per un percorso degno di nota. Iniziativa ben riuscita.

Organizzata dall’associazione Tre Borghi e dal Comune. Pomeriggio introdotto dall’assessore alla Cultura, Mariangela Calcagno con il racconto di Guido Pizzorno, appassionato di storia locale. Un evento reso possibile anche grazie alla collaborazione di don Claudio Doglio, dell’Oratorio di Nostra Signora dell’Assunta, dell’associazione culturale San Donato e degli amici del Museo Archeologico dell’Alpicella.

Durante l’evento si sono anche visitati gli interni e l’esterno delle vecchie mura di Varazze insieme ai resti delle due millenarie chiese.