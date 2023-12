Giovani e cooperative, a Savona il confronto tra studenti e imprese del territorio

Savona. I giovani e il mondo del lavoro, in particolare quello delle cooperative: questo l’incontro che si è realizzato oggi, al Priamar grazie allo Speed date, un appuntamento promosso da Comune di Savona, Legacoop, Confcooperative, Ufficio scolastico provinciale e Università di Genova – Campus di Savona. Erano presenti all’apertura della giornata Elisa di Padova, vicesindaca di Savona, Simone Gaggino, Confcooperative Liguria, Fabio Musso, coordinatore Legacoop Liguria per Savona e Imperia, Nadia Dalmasso, dirigente Ufficio III Ambito territoriale di Savona.

Gli oltre settanta studenti presenti provenivano da Liceo Della Rovere, Istituto superiore Mazzini Da Vinci e Istituto superiore Boselli. Cinque le aree di lavoro delle cooperative presenti: “Lavoro dignitoso e crescita economica”, con le coop Arca, Centotorri e Coseva, “Imprese, innovazione e infrastrutture”, Cooperativa Cairese e Saie, “Ridurre le disuguaglianze”, con Progetto Città ed Eureka, “Città e comuni sostenibili”, La porta sulle Langhe e Tracce, “Consumo e produzioni responsabili” con Coop Liguria.

I ragazzi, divisi in piccoli gruppi, hanno incontrato tutte le imprese presenti, in rapidi dialoghi di qualche minuto, guidati da altri giovani, volontari in servizio civile delle Acli e consiglieri comunali cittadini. Alla fine del percorso, si sono realizzati, secondo l’interesse dei partecipanti, incontri a tu per tu con le cooperative, secondo i propri interessi e l’indirizzo del percorso scolastico.

Elisa Di Padova, vicesindaca di Savona: “OrientaRagazzi, l’importante appuntamento di Savona dedicato alle nuove generazioni alle prese con la delicata scelta del percorso per il proprio futuro è tornato in questi giorni nella sua seconda fase, quella dedicata al lavoro. Abbiamo raddoppiato le opportunità: a novembre abbiamo avuto il momento dedicato alla scoperta delle opportunità formative, questo è stato il momento degli appuntamenti dedicati alla scoperta del mondo del lavoro. Dopo le due giornate di Career day, in collaborazione con Regione Liguria e Alfa Liguria, che hanno dato l’opportunità ai giovani di incrociare domanda e offerta e conoscere le imprese del territorio, quest’oggi siamo davvero lieti di chiudere l’edizione 2023 di OrientaRagazzi con il primo Speed date di Savona, la formula che ha permesso agli studenti di conoscere in maniera smart dieci imprese cooperative. Un modo innovativo e interessante per conoscere imprenditori e imprenditrici da vicino, orientare a ulteriori opportunità legate al mondo del lavoro, magari stimolando l’ideazione di idee innovative e la possibile nascita di start up sul nostro territorio”.

“Come Confcooperative – afferma Simone Gaggino – pensiamo che per un giovane, poter incontrare vere impresa innovative, radicate sul territorio, che hanno scelto come caratteristica di non puntare sul profitto, ma sul coinvolgimento dei lavoratori e di tutti i soggetti del territorio, valorizzando anche le persone con fragilità, sia una opportunità straordinaria. Comprendere che non esiste solo la via del profitto, scoprire la forza dei gruppi di soci lavoratori che hanno scelto la via del lavoro cooperativo, confrontarsi con lavoratori che non sono solo dipendenti, ma anche soci (imprenditori) diventa per i giovani che parteciperanno allo Speed Date una apertura mentale straordinaria che permette ai ragazzi di potersi costruire un futuro più equo e più felice”.

“Lo Speed Date – ricorda Fabio Musso, coordinatore Legacoop Liguria per Savona e Imperia – non è un Carrier Day ma un momento di confronto e di suggestione per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dell’Università. Un titolo che lo può riassumere è “professioni del futuro, la risposta cooperativa per l’intergenerazionalità”. Senza il ricambio generazionale non c’è futuro per la base sociale, fondamento del modello cooperativo. È per questo che il lavoro di promozione e approfondimento con le scuole secondarie di secondo grado e l’Università diventa fondamentale. Un percorso che ci porta a giornate come questa e a molte altre iniziative come, per esempio, attivare tre borse per dottorati di ricerca, bando ancora aperto fino al 16 dicembre. Con questo Speed Date a Savona vogliamo dare ai nostri studenti del territorio un’occasione di capire come nel loro futuro lavorativo possano coesistere nuove tecnologie, inclusione sociale ed economica per tutti, modelli sostenibili di produzione e consumo. Lo faremo attraverso nostre cooperative, aderenti a Legacoop e a Confcooperative che operano nella nostra provincia e che hanno dimostrato negli anni di saper sostenere una crescita economica duratura e sostenibile garantendo posti di lavoro stabili e dignitosi”.

“Troppo spesso i giovani effettuano le proprie scelte in maniera inconsapevole e senza disporre di un’informazione adeguata sul contesto economico e sulle opportunità occupazionali del territorio – afferma Nadia Dalmasso, dirigente Ufficio III Ambito territoriale di Savona – un errore che può avere pesanti conseguenze, specie quando si parla di prospettive lavorative. Le giornate di Career day e lo speed date programmati a conclusione di OrientaRagazzi 2023 rappresentano sicuramente una opportunità importante per stimolare gli studenti a soffermarsi sulla realtà che li circonda ed una occasione da sfruttare per acquisire una maggiore consapevolezza delle loro capacità, interessi e desideri utile a supportare ed orientare decisioni consapevoli, informate e ponderate sul proprio futuro.”

“Una bellissima iniziativa che apre ai ragazzi una indispensabile finestra di conoscenza sul mondo del lavoro e della imprenditoria per accompagnarli verso scelte determinanti quale quelle del lavoro. – prosegue Marco Testa, delegato del Rettore per il Campus Universitario di Savona – Ed è un segno importante di come, istituzioni pubbliche, sistema formativo, mondo imprenditoriale e no profit portino una attenzione sinergica verso lo sviluppo del territorio savonese con una grande attenzione al futuro lavorativo dei giovani in una dimensione di sostenibilità e di rispetto della persona e dell’ambiente”.

La Camera di Commercio delle Riviere di Liguria partecipa all’iniziativa con un suo desk dedicato all’orientamento al lavoro: un’occasione per i giovani di conoscere alcuni strumenti messi a punto dall’ente camerale che intendono essere un supporto per meglio comprendere e conoscere il mondo del lavoro. In particolare, i giovani scopriranno: il gioco – quiz “Orienta-game” per scoprire quale potrebbe essere il percorso più adatto di studi o di carriera, e la guida “Fai la scelta Giusta” per conoscere le professioni più richieste dal mercato.

All’incontro iniziale ha partecipato anche Riccardo Viaggi, assessore a Welfare e comunità del Comune di Savona, che ha evidenziato il passaggio generazionale fondamentale nel mondo della cooperazione, che è una ricchezza del territorio.

La docente del liceo Della Rovere, da cui provengono 27 ragazzi che hanno partecipato allo speed date, afferma che l’appuntamento è stata un’ottima opportunità per conoscere il territorio, una nuova attività di orientamento che mette i ragazzi al centro, rendendoli protagonisti attivi, e non semplici uditori, mettendo alla prova le proprie competenze e confrontando le proprie esigenze con quelle del tessuto sociale in cui vivono. La scuola ha tre indirizzi, linguistico, economico, che possono trovare opportunità professionali nel lavoro cooperativo.

L’attività di orientamento è anche inserita nel PCTO per i ragazzi di quarta superiore.

Le voci dei ragazzi: Francesca, 17 anni, Liceo Della Rovere indirizzo linguistico. “La giornata è stata davvero formativa, mi ha colpito l’approccio a noi ragazzi, molto vicino; ci siamo sentiti compresi anche nel nostro essere spaesati per quanto riguarda il futuro”. Aggiunge Virginia: “Si sono accostati a noi in modo diretto, non per fare uno spot, ma dal punto di vista umano; non conoscevo queste realtà, ma è un piacere sapere che esistono”. William, 17 anni, dello stesso istituto: Anche io ho considerato interessante il contatto umano, non conoscevo alcune di queste imprese, è interessante sapere che sono su tutto il nostro territorio e non solo in città: fanno bene al territorio e generano opportunità di lavoro”. Zaccaria, 19 anni, istituto Mazzini Da vinci, indirizzo socio-sanitario: “Mi ha sorpreso vedere non giovani ben visti ed accolti, cosa che gli adulti fanno di rado, e ho sentito un interesse reale nei nostri confronti. Io vorrei proseguire gli studi all’Università, ma alcune cooperative mi hanno interessato, sia per un lavoro futuro, che per come lavorano oggi sul territorio, ad esempio nella gestione delle biblioteche”. Aida ha 19 anni, anche lei vede l’università nel suo futuro “Ho trovato molti progetti interessanti, anche quelli più distanti dalle mie competenze, specialmente quelli che hanno come filo conduttore il rispetto dell’ambiente. Ho capito che il mondo del lavoro è complesso, ho imparato temini nuovi e ho capito che servono studio e impegno per arrivare alla meta”. Davide, Istituto Boselli Alberti, indirizzo relazioni internazionali e marketing .”Ho apprezzato molto che tutte le imprese abbiano parlato di sostenibilità, per me tema fondamentale, perché viviamo una fase storica che non può prescindere da questo. Molto interessante anche la scelta di puntare su prodotti del territorio, o di mantenere in zona tutto il processo produttivo”. Francesca viene dalla stessa scuola, indirizzo turistico: “Per noi giovani è difficile incontrare il mondo del lavoro, la giornata è stata importante proprio perché abbiamo incontrato direttamente le imprese. Ho molto apprezzato che ogni impresa abbia affrontato temi che a noi giovani stanno a cuore, come tecnologia, sostenibilità, cura dell’ambiente, perché credo che non possano più essere ignorati e a cui portano innovazioni importanti”.