Gestione illecita di rifiuti, sequestro a Millesimo: indagato il titolare di un capannone

Millesimo. A conclusione di una prolungata attività di indagine i militari dei Nuclei Carabinieri Forestale di Cosseria e Calizzano hanno dato esecuzione a quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria, perquisendo un capannone nel comune di Millesimo in cui si svolgeva un’attività di gestione di rifiuti irregolare e svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni.

L’indagine ha richiesto numerosi rilievi tecnici ed appostamenti da parte dei Carabinieri Forestali i quali hanno documentato che, presso il capannone e nell’area esterna pertinenziale, venivano raccolte, per la successiva cernita condotta irregolarmente, grosse quantità di rifiuti anche pericolosi, soprattutto metallici e RAEE (Rifiuti da Apparati Elettronici ed Elettronici) al fine di ricavare componenti di maggior valore tra cui il rame.

Tale attività condotta in spregio alle norme e disposizioni di legge, in materia di tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro e delle matrici ambientali, ha costituito potenziale pericolo per la salute degli addetti e di contaminazione dell’ambiente.

Dagli accertamenti è emerso che l’indagato, utilizzando anche propri mezzi, recuperava in tutta la Val Bormida differenti tipologie di rifiuti sia da privati che da ditte, da cui accettava il deposito presso il piazzale ma anche semplicemente autorizzando a scaricare direttamente sul terreno all’interno della recinzione.

Ad esito della perquisizione i militari hanno proceduto al sequestro d’iniziativa dell’area e dei mezzi utilizzati nell’attività illecita, mettendo gli atti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che coordina le indagini, tuttora in corso, al fine di accertare le responsabilità.