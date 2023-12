Genova Calcio. Elia Zunino stende il Campomorone: “Qui per togliermi qualche sassolino. Contento di lavorare con Maisano”

Genova. Una doppietta decisiva per battere il Campomorone di Diego Alessi, una delle formazioni di vertice della classifica. Bomber Elia Zunino ha già iniziato a far valere la sua legge del gol alla Genova Calcio. Tesserato due settimane fa, l’ex attaccante di Cairese e Pietra Ligure si sta trovando sempre più a suo agio all’interno dell’ambiente genovese.

“Le prime settimane sono state molto tranquille – dichiara Zunino -. Ho trovato un grande gruppo e sto cercando di riprendere la forma ottimale visto il mio mese di stop. Con mister Maisano è la mia prima esperienza assieme. Da anni nel mondo del calcio, è uno dei migliori allenatori in circolazione e sono pronto a questa esperienza. Mi auguro di essere d’aiuto alla squadra per riuscire a fare bene in questo campionato“.

Poi un piccolo ricordo del suo ultimo trascorso in gialloblù. Un’esperienza “a due facce” da stagione a stagione: “Lo scorso anno è stata ottima sia a livello personale sia a livello collettivo. Quest’anno è andata un po’ meno bene ma mi è dispiaciuto andarmene, soprattutto per il gruppo squadra con cui mi trovavo molto bene“.

Per l’attaccante classe 1995, l’attuale campionato di Eccellenza è uno dei più combattuti degli ultimi anni: “Le squadre sono tutte vicine e ci si giocherà tutto fino all’ultima giornata. Il livello degli attaccanti è buono direi. Sono stato 4 mesi con uno più forti come Santiago Sogno e mi sono trovato benissimo”.

“Oltre ad aiutare la squadra a salvarsi tranquillamente, senza passare dai playout o soffrire fino all’ultimo, punto a togliermi qualche sassolino. Sono motivato a dare continuità alla doppietta di domenica” conclude Zunino con convinzione e positività.