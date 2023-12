Gambe amputate in un incidente sul lavoro, operaio ancora in rianimazione a Santa Corona

Pietra Ligure. Rimangono gravi le condizioni di Angelo Agnone, detto Lillo, l’operaio di 64 anni di Taggia rimasto ferito ieri in un incidente sul lavoro nel quale ha subito l’amputazione di entrambi gli arti inferiori, dal ginocchio in giù.

L’uomo, per ora, rimane ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Al momento è stabile e cosciente e i medici esprimono un cauto ottimismo, ma il trauma è stato grave e non è ancora possibile considerarlo fuori pericolo.

L’incidente si è verificato in un’azienda di Sanremo intorno alle 11. Secondo quanto ricostruito, l’operaio sarebbe rimasto ferito entrando in una pressa, un macchinario utilizzato per imballare carta, cartone e plastica, venendo colpito nella parte inferiore del corpo dalla lama del compattatore.

Tempestivo l’intervento dei sanitari: l’automedica del 118, l’ambulanza della Croce Rossa di Sanremo e l’elisoccorso Grifo, che ha trasferito l’uomo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.