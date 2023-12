Football, Pirates 1984 per un futuro green: firmato l’accordo con NatPower H

Albisola. La società Ssd Pirates 1984 è lieta di annunciare la firma dell’accordo di sponsorizzazione con la società NatPower H, che diventa il nuovo sponsor principale dei Pirates 1984 per il triennio 2024-2026.

L’accordo prevede un consistente investimento triennale da parte di NatPower H per sviluppare ed implementare tutti i progetti sportivi della società sportiva Pirates 1984, creando un orizzonte temporale atto a rendere la società sportiva pirata in grado di continuare a crescere e di investire sulle future generazioni di giocatori di questo sport.

La firma dell’accordo è avvenuta presso la sede di Savona di NatPower H, con la partecipazione del CEO Andrea Minerdo e del vice presidente dei Pirates 1984, Eugenio Meini. Questo nuovo legame consolida NatPower H come main sponsor ufficiale dei Pirates 1984.

Andrea Minerdo, CEO NatPowerH: “Abbiamo fiducia nel progetto sportivo dei Pirates, ma soprattutto crediamo nelle persone che lo conducono da anni. Sappiamo quanto sia complesso gestire efficacemente una società sportiva oggi, ed è per questo che abbiamo deciso di sostenere questa realtà ligure, che incarna i veri valori dello sport, inclusione e appartenenza. NatPower H è una società giovane impegnata concretamente per un futuro più sostenibile e siamo entusiasti di offrire ai Pirates 1984 la possibilità di programmare e investire nel loro futuro.”

Eugenio Meini, vice presidente Pirates 1984: “Siamo estremamente soddisfatti di questo importante accordo. Il nostro impegno costante negli anni, unito ai successi sportivi ottenuti, ha attirato l’attenzione di una società leader come NatPower H, specializzata nella progettazione e implementazione di soluzioni energetiche innovative. Questa partnership non riguarderà solo gli aspetti sportivi, ma avrà un impatto significativo anche sulle infrastrutture e sugli impianti. Grazie a questo accordo, potremo programmare e sviluppare in modo più incisivo i nostri progetti per i prossimi tre anni”.