Fiume di medaglie per Semplicemente Danza in Coppa Liguria e Coppa Italia

Savona. Sabato 2 e domenica 3 dicembre, sono stati due giorni intensi per gli atleti dell’ASD Semplicemente Danza, impegnati nel campionato interregionale a Massa Carrara e nella Coppa Liguria e nella Coppa Italia a La Spezia.

Atleti provenienti dalle più prestigiose associazioni sportive nazionali, si sono sfidati a passi di danza, nelle diverse discipline. “Sono particolarmente felice dei risultati conseguiti dai nostri ragazzi – afferma il presidente Lorenzo Carlini – specialmente per le vittorie delle nostre coppie che si sono alternate sui gradini del podio, con altre che ne sono ai piedi ma sono sicuro si prepareranno per arrivarci, dimostrando un solido vivaio nonché un grande ed affidabile gruppo”.

Oltre al settore paralimpico e alle danze standard, si sono distinte le atlete della nuovissima disciplina del “Latin Style” che le vede mettere in campo coreografie di samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble e jive e che permette alle ragazze di cimentarsi in coreografie in “solo”, in “duo” o in gruppo.

TUTTI I RISULTATI

COPPA LIGURIA – LATIN STYLE SOLO TECNICA

POLVERINI Greta 8/9 C (4 ori)

CORONGIU Carolina 10/12 C (4 ori)

TARGANI Sofia 13/14 C (3 ori e 1 argento)

BACINO Agnese 17Oltre C (4 ori)

Finale Per Le Atlete:

MARIANI Lavinia 10/12 C

OLIVIERI Angelica 10/12 C

NUZZOLESE Nina 13/14 C

SANTANGELO Alessia 13/14 C

Semifinale Per Le Atlete:

VISICALE Alisa 10/12 C

ZUNINO Giulia 10/12 C

COPPA ITALIA – DANZE PARALIMPICHE

SHOW DANCE COMBI DIR CLASSE U:

Oro per KASO Damiano & BIALE Isabelle

Argento per LANDI Gioele & VISICALE Alisa

5° FALCO Matteo & BIALE Noemi

SHOW DANCE DUO DIR CLASSE U:

Oro SANTANGELO Maria & SANTANGELO Alessia

SHOW DANCE GRUPPO DIR CLASSE U:

Oro SISTER ACT

SHOW DANCE COMBI DCE CLASSE U:

Oro DANTE Matteo & TARGANI Sofia

Argento PATORNITI Lara & SOLE Noemi

Bronzo PATORNITI Gaia & GIURA Viola

SHOW DANCE DUO DCE CLASSE U:

Oro PATORNITI Gaia & PATORNITI Lara

SHOW DANCE COMBI WDS CLASSE U:

Oro STELLA Carolina & ANDREOTTI Leonardo

Bronzo ACCOTO Ginevra & SCIORTINO Samuel

SHOW DANCE GRUPPO DCE CLASSE U:

Oro PEOPLE HELP THE PEOPLE

SHOW DANCE SOLO WDS CLASSE U:

5° STELLA Carolina

FREESTYLE I COMBI WDS:

Oro BRUZZESE Chiara & FROI Carlo

FREESTYLE I SOLO FEMMINILE WDS:

Bronzo BRUZZESE Chiara