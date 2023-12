Finale Ligure, weekend all’insegna dell’enogastronomia con Edoardo Raspelli, Fabrizio Lopresti e Angela Rafanelli

Finale Ligure. Un fine settimana all’insegna dell’enogastronomia con Edoardo Raspelli e Angela Rafanelli di Linea Verde e Il Palio d’Italia, l’autore Fabrizio Lopresti (Diana di Sensualità a Corte della Gialappa’s Band) e lo Chef Alessandro Dentone, cultura e divertimenti a Finale Ligure

Il 16 e 17 dicembre 2023 all’interno della manifestazione “Festival delle Luci”, presso l’Arena delle Luci sul lungomare Migliorini di Finale Ligure dalle ore 11 alle ore 18, debutterà l’evento “Il Teatro dei Sapori”, un format di spettacolo e talk show dal vivo ideato dall’autore e giornalista Fabrizio Lopresti, dedicato ai prodotti tipici del territorio e alla loro valorizzazione. Un evento itinerante che porterà di piazza in piazza, come fosse un carrozzone della Commedia dell’Arte, la sua rappresentazione dedicata ai prodotti regionali con talk show sull’alimentazione, spettacoli dal vivo e showcooking rivolti al pubblico.

Ma perché si chiama Teatro dei Sapori? Perché il mondo enogastronomico comprende diverse arti: ad esempio l’arte della vinificazione e dell’agricoltura, della pesca consapevole, della trasformazione del latte in formaggio. Processi di lavorazione – conosciuti dappertutto grazie agli artigiani e alle tipicità dei prodotti italiani – che come vere e proprie “rappresentazioni” si raccontano, rendendo unici i prodotti del nostro Paese.

Durante i due giorni di kermesse, che vedranno la partecipazione di protagonisti della televisione come il critico e conduttore Edoardo Raspelli e la conduttrice di programmi Rai Angela Rafanelli di “Linea Verde” e “Il Palio d’Italia”, affiancati dallo chef Alessandro Dentone e dall’esperto di Risorse Ittiche e Biologia Marina Prof. Simone Bava, oltre a dare voce agli agricoltori del territorio del finalese come Pierfranco e Daniela Montina i quali racconteranno il loro progetto di recupero di frutti antichi tipici del Mediterraneo ed in particolar modo della Liguria, si approfondiranno i temi del mangiar sano valorizzando i prodotti del territorio e le risorse ittiche, condividendo con il pubblico momenti di spettacolo e di esibizioni culinarie dal vivo.

Inoltre, la “sfida dei sapori” vedrà alcune persone del pubblico cimentarsi nella preparazione di una ricetta in gara con gli chef.

Chi vincerà la sfida? La tradizione o l’innovazione?

Biografia

Fabrizio Lopresti nasce a Genova. Dopo gli studi inizia a lavorare in Teatro (Stabile Nazionale di Genova, Teatro della Tosse, Compagnia dei Giovani del Teatro Eliseo di Roma), regista teatrale, autore e regista per la televisione.

Inizia a collaborare con Mediaset nel 2006 dirigendo le esterne di “Scherzi a Parte” e cura la regia di alcuni programmi sul territorio e l’ambiente come “Melaverde” e “A cuccia di cuori” per Canale5, oltre ad essere secondo regista di “Pianeta Mare” per Rete4.

Nel 2014 mette in scena un progetto/spettacolo sulla salvaguardia dei cetacei dal titolo “Moby Dick all’Acquario di Genova”, uno spettacolo itinerante.

E’ autore delle trasmissioni “Ti racconto un libro” e “Il libro sul comodino” per Iris, mentre con Michela Vittoria Brambilla scrive il programma “Dalla Parte degli Animali” per Rete4 ed è stato autore di un inviato di “Striscia la notizia”.

E’ stato l’autore per La7 del programma “Bell’Italia in viaggio” dedicando una puntata alla città di Genova.

Ha diretto in studio gli speciali “Nemico Invisibile” con Toni Capuozzo per Focus e “Annuntio Vobis” con Alessandro Banfi per Iris.

Ha diretto come regista e curato la creatività del documentario per il canale Focus dedicato all’Acquario dal titolo “Acquario: emozioni a Genova”.

Ha scritto e diretto il docufilm “Statale 45. Io, Giorgio Caproni” dedicato alla Valtrebbia e alla figura del Poeta.

Esperto di comunicazione territoriale è giornalista pubblicista, scrive di enogastronomia e tutela dei prodotti regionali su Melaverde Magazine e di Cultura e Società sul sito The Way Magazine.it

Nel 2023, il suo ultimo impegno registico è stato “I viaggi del cuore” condotto da Don Davide Banzato, in onda la domenica mattina di Canale 5.

SABATO 16 DICEMBRE

ORE 11.00 INIZIO TEATRO DEI SAPORI ALL’ARENA DELLE LUCI

SARANNO PRESENTI GAZEBO DEDICATI

– ORE 11.15 ARRIVO EDOARDO RASPELLI ALL’ARENA DELLE LUCI

– A SEGUIRE: PRESENTAZIONE AL PUBBLICO, DA PARTE DI FABRIZIO LOPRESTI (CHE FARA’ LE VECI DI “PRESENTATORE” DEI VARI EVENTI) DEL PROGETTO TEATRO DEI SAPORI.

– ORE 11.40 SALUTI DA PARTE ISTITUZIONI.

– ORE 11.45 TALK SHOW SUL PALCO: PRESENTAZIONE DI EDOARDO RASPELLI ALLA PLATEA.

INTERVISTA E CURIOSITA’.

– ORE 12.15 SHOWCOOKING CON CHEF ALESSANDRO DENTONE E EDOARDO RASPELLI, CON ASSAGGIO FINALE DA SERVIRE AL PUBBLICO PRESENTE.

– ORE 15.15 INTERVENTO DI EDOARDO RASPELLI, SUGLI ASPETTI DELLA NUTRIZIONE E DEL MANGIAR SANO: I PRODOTTI DEL PONENTE LIGURE. LA LORO TUTELA, LE LORO PECURIALITA’. RASPELLI, A SEGUIRE, INTERVISTA PIERFRANCO E DANIELA MONTINA SUL LORO PROGETTO DI RECUPERO DI FRUTTI ANTICHI DELLA ZONA MEDITERRANEA E LIGURE.

– ORE 16.00 ACCENSIONE NEI PRESSI DELL’ARENA DELL’ALBERO DI NATALE, GLI OSPITI SARANNO PRESENTI ACCANTO ALLE ISTITUZIONI CITTADINE.

– ORE 16.20 CHEF ALESSANDRO DENTONE, ESIBIZIONE AI FORNELLI CON EDOARDO RASPELLI E DUE PERSONE DEL PUBBLICO SCELTE A CASO PER LA “SFIDA DEI SAPORI”:

SQUADRA 1: SHOWCOOKING TRA EDOARDO RASPELLI E LA PERSONA DEL PUBBLICO, CHE A LORO VOLTA SFIDERANNO LA SQUADRA 2: LO CHEF ALESSANDRO DENTONE CON LA SECONDA PERSONA SCELTA.

– ASSAGGI DEDICATI AL PUBBLICO

– Ore 17.00 Tutti i relatori si sposteranno in Piazza Vittorio Emanuele II per l’inaugurazione dell’Albero di Natale. ORE 18 SALUTI FINALI E BRINDISI COL PUBBLICO PRESENTE.

DOMENICA 17 DICEMBRE

– ORE 11.15 SALUTI DELLE ISTITUZIONI E ORGANIZZAZIONE

– ORE 11.20 ARRIVO E PRESENTAZIONE DELLA CONDUTTRICE TELEVISIVA RAI ANGELA RAFANELLI (CON ARRIVO DOMENICA MATTINA DA LIVORNO)

– ORE 11.30 TALK SHOW SUL PALCO. INTERVISTA E CURIOSITA’ SULLA CARRIERA DI UNA DELLE PRESENTATRICI PIU’ AMATE.

– ORE 12.00 SHOWCOOKING CON CHEF DENTONE E ANGELA RAFANELLI: IL CACIUCCO ALLA LIVORNESE (CITTA’ DI ORIGINE DELLA CONDUTTRICE RAI, RIVISITATO IN VERSIONE LIGURE)

CON ASSAGGIO FINALE DA SERVIRE AL PUBBLICO PRESENTE.

– ORE 15.15 INTERVENTO TALK SHOW: BIOLOGO PROF. SIMONE BAVA (EX DIRETTORE AREA MARINA BERGEGGI) CON ANGELA RAFANELLI E ALESSANDRO DENTONE: I PRODOTTI ITTICI DEL MAR MEDITERRANEO. OMEGA 3 E LORO PECURIALITA’. STORIA DI UNA FAMIGLIA DI PESCATORI: LA FAMIGLIA DENTONE.

– ORE 16.45 CHEF ALESSANDRO DENTONE CON ANGELA RAFANELLI PER LA “SFIDA DEI SAPORI”:

SHOWCOOKING TRA SQUADRA 1: ANGELA RAFANELLI E PERSONA DEL PUBBLICO, SFIDANO SQUADRA 2: CHEF ALESSANDRO DENTONE E ALTRA PERSONA DEL PUBBLICO. INTERVENTI DEL BIOLOGO PROF. BAVA

– ASSAGGI DEDICATI AL PUBBLICO

– ORE 18 SALUTI FINALI E BRINDISI COL PUBBLICO.

Inoltre, il fine settimana, saranno organizzati eventi per diversi target nei quattro borghi di Finale Ligure, in particolare: a Varigotti la Maratona di Musica a cura dell’Accademia musicale del Finale e Varigotti Insieme, domenica 17 dicembre.

A Finalmarina il 16 dicembre in Via Colombo, Via Barrili e sul Lungomare Migliorini, dalle ore 14.30 alle 19.00 ci sarà la Festa di Natale con la slitta di Babbo Natale a cura del Rione dei Neri, alle ore 15.00 la Gente dei Gianchi organizzerà in Via Garibaldi una degustazione di farinata e vino.

Alle ore 17.00 di sabato 16 dicembre, ci sarà l’inaugurazione dell’Albero di Natale in Piazza Vittorio Emanuele II a cui seguirà la proiezione del film “Il Grinch” a cura del Nuovo Film Studio.

Sul Lungomare Migliorini ci sarà per due giornate il 16 e 17 lo stand dell’Associazione Festival della Scienza, che organizzerà il laboratorio sulle luci: Light Lab. Dalle 11.00 alle 17.00.

Inoltre, ci sarà lo stand dell’Istituto Alberghiero di Finale Ligure con degustazioni di prodotti del territorio.

A Finalborgo ci saranno i laboratori: Light Lab – Che forte la luce, dell’Ass. Festival della Scienza il 15 dicembre a Forte San Giovanni a cura della Direzione Regionale Musei Liguria dalle ore 8.30 alle ore 15.30.

Inoltre, si svolgerà il gioco di Natale Pakkeleg, Paradeiseri – laboratorio per famiglie e la mostra Natale nel mondo a cura dell’Ass. Baba Jaga. Oltre alla caccia al tesoro presso il Teatro delle Udienze.

Sabato 16 dicembre si svolgerà l’evento benefico Stelle per una notte, a cura di Zona Club presso l’Auditorium di Santa Caterina.

Il 17 dicembre alle ore 17 dicembre si svolgerà Lo Schiaccia noci presso il Teatro delle Udienze.

Fino al 6 gennaio 2024, continuano la Mostra “Luce sui Dinosauri” ed il Villaggio di Babbo Natale.