Finale Ligure, contributi a cittadini e famiglie in disagio economico: ecco il nuovo bando

L’amministrazione comunale di Finale Ligure si fa promotrice di una serie di misure economiche, da erogare a fondo perduto a favore dei cittadini residenti che versino in condizioni di disagio economico e in possesso dei requisiti previsti dal nuovo bando comunale, con finalità di sostegno dei nuclei familiari ad integrazione del loro reddito.

Tali misure riferiscono a spese inerenti l’annualità 2023 (fatta eccezione delle spese di cui alla lettera C che possono essere antecedenti) e relative al dichiarante o ad altro componente del nucleo familiare anagrafico, per: utenze, uso domestico residente, di riscaldamento, gas, acqua, energia elettrica (bonus utenze); canoni di locazione (bonus affitto); spese condominiali (bonus condominio).

L’erogazione dei bonus è subordinata alla verifica dell’ammissibilità dell’istanza presentata, la quale dovrà pervenire nei modi e nei tempi indicati nell’avviso ed essere corredata di prove documentali e idonei giustificativi.

“Si invita gli interessati a consultare il bando comunale, scaricabile dal sito web istituzionale del Comune di Finale Ligure all’indirizzo https://www.comune.finaleligure.sv.it/bandi/avvisi, al fine di conoscere dettagliatamente destinatari e requisiti di accesso ai contributi (art. 3), le modalità di calcolo dei bonus (art. 4), i tempi e le modalità per la presentazione delle domande (art. 5), le procedure per addivenire alla formazione delle graduatorie degli aventi diritto (art. 6), le modalità di erogazione dei bonus (art. 7) e di verifica delle dichiarazioni rese dei richiedenti (art.8)” affermano dall’amministrazione finalese.

La domanda di accesso al singolo bonus può essere presentata da un solo componente maggiorenne per nucleo familiare. Ogni nucleo familiare può presentare domanda di accesso per uno o più dei tre bonus in oggetto. Sono infatti previsti specifici e separati moduli di domanda per ciascuno dei bonus in oggetto.

Le domande, redatte sullo specifico modulo inerente il bonus al quale si intende accedere, unitamente agli allegati elencati in calce ai moduli stessi, dovranno essere inoltrate agli uffici comunali entro il giorno 9 febbraio 2024: a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@comunefinaleligure.it; oppure a mezzo PEC all’indirizzo comunefinaleligure@legalmail.it o ancora con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Finale Ligure, al primo piano di Via Pertica 29, da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 il martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Gli operatori dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Finale Ligure saranno a disposizione telefonicamente per informazioni e/o chiarimenti ai numeri telefonici 019/6890235-238-239-286, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30.