Fiera di Santa Lucia a Savona: cambia la viabilità, ecco dove non si potrà parcheggiare

Savona. Per ogni Savonese, il 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia, significa preparare il presepe: tra le bancarelle dei macachi della famosa Fiera sii svolge da sempre la ricerca della statuina mancante. Ma come cambierà la viabilità e dove sarà possibile parcheggiare?

Riportiamo di seguito le principali modifiche al traffico in occasione di una delle festività più attese dai savonesi (qui l’ordinanza completa).

Divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie: via Paleocapa nel tratto compreso tra piazza Pancaldo e piazza Mameli, dalle ore 19:00 del 12/12/2023 alle ore 24:00 del 13/12/2023; via Famagosta nel tratto compreso tra via Berlingeri e via Santa Lucia dalle ore 06 alle ore 20 del 13/12/2023; piazza Pancaldo, tra via Berlingeri e via Paleocapa dalle ore 06:00 alle ore 20 del 13/12/2023; via Berlingeri ambo i lati dalle ore 06 alle ore 20 del 13/12/2023; corso Italia, da via Paleocapa a via Pertinace, dalle ore 19 del 12/12/2023 alle ore 24 del 13/12/2023 e corso Italia, nel tratto compreso tra via Paleocapa e piazza Sisto IV, ambo i lati dalle ore 19:00 del 12/12/2023 alle ore 24:00 del 13/12/2023; via Manzoni, ambo i lati nel tratto da via Giuria al civico 70R di via Manzoni dalle ore 19 del 12/12/2023 alle ore 24 del 13/12/2023 al fine di agevolare l’ingresso dei veicoli degli operatori partecipanti alla fiera; via Manzoni, ambo i lati del tratto da via Verzellino a via Paleocapa, dalle ore 19 del 12/12/2023 e fino alle ore 24 del 13/12/2023; via Ratti, ambo i lati del tratto fra corso Italia e piazza Mameli, dalle ore 19 del 12/12/2023 alle ore 24 del 13/12/2023 (esclusi gli operatori della fiera).

Divieto di circolazione anche in via Paleocapa, tratto da piazza Pancaldo a piazza Mameli; via Manzoni, tratto da via Verzellino a via Paleocapa; corso Italia, tratto da via Pertinace a via Paleocapa e da via Paleocapa a piazza Giulio II – dalle ore dalle ore 19:00 del 12/12/2023 alle ore 24 del 13/12/2023; via Santa Lucia (tutta) – dalle ore 14 alle ore 24 del 13/12/2023.

Revoca del senso unico di marcia e istituzione del doppio senso di circolazione dalle ore 19:00 del 12/12/2023 alle ore 24 del 13/12/2023 in: via Mistrangelo (integrato da segnale di arrestarsi e dare precedenza all’intersezione con piazza Diaz); via Au Fossu; dalle ore 14 alle ore 20 del 13/12/2023 in: via Berlingeri e via Famagosta, nel tratto tra via Berlingeri e via Santa Lucia (integrato da segnale di arrestarsi e dare precedenza “stop” all’intersezione via Berlingeri/via Famagosta, in considerazione che via Santa Lucia dalle 14 risulta chiusa).

Ma come nasce la Fiera di Santa Lucia? Ve lo abbiamo raccontato in un nostro articolo (qui).