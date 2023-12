Fiamma alta e dritta, ecco il Confuoco di Varazze

Varazze. Il ramo d’alloro si infiamma in un istante. Le lingue di fuoco salgono e puntano al cielo.

Buon segno per Varazze e per l’anno che verrà. Confuoco in piazza Sant’Ambrogio, sotto lo sguardo di Caterina che, dall’alto, ancora una volta ha assistito a una tra le più belle cerimonie di Varazze. Lo storico Mario Traversi nelle vesti di un attento podestà. Un sindaco, Luigi Pierfederici, pronto a rispondere a qualche mugugno con l’impegno di “risolvere al meglio e presto le questioni”.

Noci benaugurali in dono, corteo storico e danze antiche con le ballerine di Giovanna Badano. Confuoco organizzato dall’Associazione Culturale “U Campanin Russu”, in collaborazione con la Confraternita di Nostra Signora Assunta e l’Associazione “Sacre Rappresentazioni di Santa Caterina da Siena”.

Presente anche il consigliere regionale Alessandro Bozzano e l’assessore alla Cultura, Mariangela Calcagno. Cornice di Natale nel cuore della città.