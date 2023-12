Fiaip e geometri insieme per divulgare “la relazione regolarità edilizia (RRE) a beneficio del mercato”

Savona. Fornire garanzie a parte acquirente e parte venditrice nelle delicate fasi della compravendita immobiliare, con l’intento di eliminare i possibili contenziosi legati alle difformità urbanistiche e catastali riscontrabili nei fabbricati. Dopo il protocollo d’intesa firmato due anni fa tra il Consiglio notarile di Savona, il Collegio geometri di Savona e la Fiaip presso l’Ente paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di via Molinero a Savona si è svolto il convegno “RRE Relazione regolarità edilizia e catastale fabbricati”.

Sono stati Marco Prato, presidente del Collegio geometri della provincia di Savona e Fabio Becchi, presidente del collegio Fiaip Savona, oltre al notaio Claudio Oliva, ad illustrare i contenuti del protocollo d’intesa che ha come finalità quella di accelerare e semplificare i controlli in materia edilizia, riducendo i costi per cittadini e imprese.

“La legislazione nazionale e regionale in materia edilizia – spiega Fabio Becchi – reprime e scoraggia gli abusi edilizi prevedendo sanzioni che possono anche invalidare gli atti notarili di trasferimento aventi ad oggetto costruzioni abusive. Onere dell’agente immobiliare è informare le parti circa l’importanza della regolarità catastale ed urbanistica, tra i compiti del notaio figura il dovere di informazione sugli aspetti che influiscono la regolare circolazione dei beni immobili in materia edilizia e catastale”.

“Per avere un’esatta conoscenza dello stato dell’immobile è necessario l’intervento di un professionista iscritto ad un Albo Professionale Tecnico in grado di attestarne la regolarità edilizia e catastale ovvero evidenziarne le eventuali difformità. Con la redazione dell’ R.R.E. tutti i soggetti coinvolti nella contrattazione immobiliare avranno chiara conoscenza della situazione catastale ed urbanistica dell’immobile con conseguente riduzione della possibilità di un contenzioso”, precisa il notaio Claudio Oliva.

“Con la Relazione di Regolarità Edilizia e conformità catastale (R.R.E.) redatta dai Geometri, gli utenti-consumatori saranno informati, sin dalla fase precontrattuale, in modo compiuto e trasparente circa lo stato dell’immobile che si approcciano ad acquistare”, conclude Marco Prato.

Geometri, notai e agenti immobiliari Fiaip continueranno i loro sforzi nella promozione e diffusione della R.R.E. tra i propri iscritti.