Fdi, Claudio Cavallo confermato alla guida del partito nel savonese

Savona. Claudio Cavallo è stato rieletto coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia per il savonese. Ieri sera, infatti, si è svolto il congresso nel palazzo della Provincia e presso il circolo di FdI di Albenga e le Valli Ingaune.

L’On. Matteo Rosso, coordinatore regionale FDI afferma: “Un grande momento di confronto politico che ha visto trionfare il coordinatore provinciale uscente, Claudio Cavallo, ottenendo più dell’80% dei voti degli iscritti”.

“A nome del nostro partito ligure porgo i migliori auguri a Claudio per un percorso che possa portare ad un’ulteriore crescita del partito sul territorio, in vista delle amministrative della primavera prossima e delle elezioni regionali del 2025” conclude Rosso.

Il coordinatore uscente ha vinto la sfida per la segreteria provinciale contro Christian De Vecchi, l’ex sindaco di Carcare sceso in campo in vista del congresso provinciale con la propria candidatura, nata anche per spostare il baricentro politico del partito di Giorgia Meloni, anche se lo stesso Cavallo aveva già rispedito al mittente l’accusa di più attenzione alle esigenze del ponente rispetto al centro-levante savonese.

Ora per Cavallo si apre la partita delle prossime elezioni comunali in diversi Comuni, con l’obiettivo di confermare il trend di consensi di Fdi e di portare nelle singole realtà locali il maggior numero di rappresentanti del partito.