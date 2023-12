Fabrizio Marabello lascia Fratelli d’Italia alla vigilia del congresso provinciale: aderirà al Movimento Indipendenza di Alemanno

Savona. “Ormai non mi riconosco più. Mi dispiace ma dopo anni di militanza è arrivato il momento di ritirarmi da Fratelli d’Italia e di scendere dal carro del vincitore. Soprattutto, di non confondermi con questa destra cosiddetta ‘moderna’ che in realtà è liberista e conservatrice e, che con la destra sociale (da cui provengo come molti di voi), non ha proprio nulla a che fare”. Questa è l’introduzione di una lettera indirizzata a Giorgia Meloni, ai parlamentari liguri, al commissario regionale, al commissario provinciale e al coordinamento provinciale di Savona con cui Fabrizio Marabello annuncia la sua fuoriuscita dal partito alla vigilia del congresso provinciale.

“Fratelli d’Italia – prosegue l’ex dirigente – era nato come partito sovranista ora, con tutto il governo, è servo umilissimo degli USA, di Joe Biden e cameriere del suo braccio armato… la NATO. Fratelli d’Italia doveva perseguire gli interessi nazionali invece persegue gli interessi dell’anglosfera e dell’Unione Europea; doveva attuare una politica di equidistanza fra Mosca e Kiev invece si è disteso ai piedi dell’ucraino Zelens’kyj fornendo (come governo) armi a spese dei contribuenti Italiani schierandosi di fatto contro la Russia, nazione fino a ieri amica dell’Italia. Quando nel 2022 ebbe inizio il conflitto tra la NATO e la Russia (l’Ucraina è solo un pretesto), Fratelli d’Italia che era all’opposizione del governo Draghi, avrebbe dovuto impegnare quest’ultimo affinché l’Italia assumesse una posizione di neutralità attiva per una soluzione diplomatica del conflitto finalizzata al raggiungimento della pace in quei territori. E poiché si era in odore di vittoria elettorale alle politiche oggi il governo italiano di centro-destra avrebbe avuto un ruolo di mediatore”.

“Fratelli d’Italia doveva contrastare l’immigrazione clandestina invece ha battuto tutti i record di arrivi; doveva perseguire una politica di equidistanza in Medio Oriente come nella tradizione diplomatica italiana, invece di accodarsi sguaiatamente a Israele; doveva contrastare le politiche psico-pandemiche e psico-climatiche invece è allineato alla narrazione Big Pharma e ‘green’; doveva eliminare le accise dalla benzina e invece nulla di fatto. Sono tante le promesse elettorali non mantenute. Promesse che servivano solo per ottenere il voto degli Italiani e il consenso della destra ‘vera’, quella destra che si riconosce nel simbolo della Fiamma Tricolore di almirantiana memoria”.

“Nel Movimento Sociale Italiano convivevano mille anime. In Fratelli d’Italia questa convivenza è negata. Con Giorgio Almirante vi erano i filoatlantisti ma anche chi non lo era. C’erano i filosionisti e anche chi non lo era. Ognuno ha avuto le sue esperienze. In questo partito se non si è allineati, se si sollevano osservazioni, critiche e discussioni, vieni visto come un avversario da combattere e da isolare. Con ilpPartito e con il suo leader si può essere d’accordo e in disaccordo. Il mio comportamento politico è sempre stato corretto e coerente con quei valori della destra sociale e della Fiamma Tricolore che in Fratelli d’Italia qualcuno ha dimenticato”.

“Come ho già avuto modo di affermare, a differenza di molti, dico quello che penso non per polemizzare ma per confrontarmi. Ma a quanto pare in Fratelli d’Italia la critica e il confronto (che a mio avviso sono sempre costruttivi) non sono ammessi. Riconosco che non è facile governare la Nazione e che per ottenere dei risultati ci vuole del tempo. Ma è anche vero che molte persone, soprattutto molti elettori e militanti di Fratelli d’Italia (che per convenienza e/o servilismo non si espongono) sono delusi dal cambio di rotta dell’on. Giorgia Meloni rispetto a quello che dichiarava quando era in opposizione. A differenza di qualcuno ho sempre ben distinto le mie idee dai rapporti umani e personali. Abbandono Fratelli d’Italia e i miei incarichi di dirigente ma non i rapporti di amicizia che ho con molti di Voi e con molti militanti e dirigenti di Roma. Quindi, nulla di personale”.

“Io credo – conclude Marabello – che la Destra in Italia può ancora rinascere sulla rappresentanza di un’Italia vera, profonda che oggi purtroppo non è rappresentata e che si impernia sul valore della Tradizione, sul primato della politica e del sociale, sull’economia e sulla tecnica, sulla sovranità e la decisione, sullo spiritualismo politico, il senso della civiltà e l’Identità nazionale. Certo, se si dovesse votare un referendum fra Meloni e Schlein, correrei a votare Meloni. Ma, in tutti gli altri casi, ognuno prenda la propria strada”.

Marabello ha successivamente annunciato la sua adesione al Movimento Indipendenza, fondato la settimana scorsa a Roma da Gianni Alemanno. L’ex ministro e sindaco della Capitale ha nominato Marabello membro della direzione nazionale del partito.