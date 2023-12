Ex Savam, proseguono i lavori per la riapertura delle strada: via alla demolizione del forno San Rocco

Altare. Proseguono i lavori per la messa in sicurezza dell’ex Savam, dove – come annunciato nelle scorse settimane – sono partite le operazioni di demolizione del forno Oscar, uno degli interventi necessari per la riapertura di via XXV Aprile, strada principale del paese chiusa ormai da oltre un anno.

Nel dettaglio, nella giornata di ieri sono state smontate le capriate in ferro della struttura che si affaccia proprio su via XXV Aprile e sarà la prima ad essere eliminata. La demolizione procederà nelle prossime settimane, dal Comune assicurano che “la programmazione del cantiere sta proseguendo secondo quanto prestabilito dall’amministrazione”.

Sempre nella giornata di ieri, sono partite anche le verifiche degli immobili che si affacciano su via Cesio, anch’essa in parte interdetta al traffico da 15 mesi, per valutare i tipi di interventi da compiere per la loro messa in sicurezza. Tra questi il forno San Rocco, per cui non è prevista la demolizione: la struttura è infatti soggetta a vincoli storici e architettonici, si sta quindi procedendo all’elaborazione di un progetto di messa in sicurezza.

Per compiere i lavori, il Comune ha stanziato 190mila euro derivanti dalla riduzione delle spese comunali e dall’avanzo di amministrazione. Il cantiere è stato allestito dalla ditta incaricata lo scorso 14 dicembre, dopo che l’amministrazione ha deciso di intervenire direttamente sull’area: Città del Vetro, proprietaria di ex Savam, infatti si è tirata indietro per le spese troppo onerose dei lavori e ha presentato istanza di fallimento.