Ex Savam, la minoranza: “Il Comune conferma l’apertura della strada a marzo? Forno Oscar non ancora demolito”

Altare. “Chiediamo se a distanza di 14 mesi dalla chiusura della strada l’Amministrazione comunale sia in grado di confermare la riapertura totale promessa entro il mese di marzo 2024 o se ci sia altra data e nel caso quale sia la nuova scadenza prevista”. E’ una delle richieste presentate nell’interrogazione depositata in Comune dal consigliere di minoranza Rita Scotti in merito all’ex Savam.

“Chiediamo – prosegue l’interrogazione – se l’amministrazione sia al corrente che, come precisato nei chiarimenti ANAC, la speciale procedura della somma urgenza può essere impiegata solo in presenza di circostanze che non consentono alcun indugio e comunque non preventivamente note all’amministrazione. Avendo voluto attendere l’approvazione delle opere di messa in sicurezza da parte della soprintendenza con rito “ordinario”, le cui risultanze dell’autorizzazione n. 4675 erano conosciute già dal 23/06/2023, come sia possibile che solo in data 11/12/2023, a distanza di

ulteriori sei mesi, sia stato ancora possibile dichiarare la somma urgenza, quando vi era tutto il tempo per individuare un operatore economico con procedura negoziata ordinaria, ancor

più che in data 14/08/2023 la proprietà aveva ripetuto per iscritto di non voler dar corso agli interventi autorizzati dalla soprintendenza”.

Inoltre viene chiesto “perché già alla data del 14/08/2023 non si è chiesto a Città del Vetro di accedere all’area per le verifiche tecniche, attendendo inutilmente sino al mese di Dicembre 2023.

Quale sia stata, quindi, l’esigenza oggettiva che ha imposto l’adozione di misure ndilazionabili, già sapendo il Comune da almeno sei mesi che avrebbe dovuto intervenire in esecuzione diretta, per cui vi era tutto il tempo di dare corso ad una procedura ordinaria mediante negoziazione con più operatori economici. Come sia ora possibile dar corso ad un’attività parziale con la sola demolizione del forno Oscar, che non interessa alcun edificio abitato, ma solo la strada – quindi non risolutivo per la riapertura di via XXV Aprile – concretizzando un utilizzo distorto della procedura della

somma urgenza attraverso un artificioso frazionamento del’ appalto già dichiarato illegittimo da ANAC”.

In conclusione tra le richieste ancora “Se l’amministrazione ha scelto lo stesso operatore economico già contattato da Città del Vetro nei mesi scorsi. Per quale motivo l’inizio lavori è stato pubblicizzato sulla pagina Facebook del Comune di Altare con inizio la settimana del 18/12/2023 mediante smontaggio delle capriate del forno Oscar mentre ciò non è avvenuto, nonostante la procedura della somma urgenza implichi di agire senza indugio. Per quanto tempo rimarrà presente il ponteggio con mantovana lungo via Cesio. Se l’amministrazione abbia provveduto a quantificare il canone per l’occupazione del suolo pubblico per le strade dal Settembre 2022 ad oggi e se abbia intenzione di procedere al recupero senza lasciare cadere in prescrizione anche tale credito”.