Ex Acna di Cengio, Sansa: “Una commissione regionale per la riconversione delle aree”

Cengio. Una Commissione regionale preposta per individuare le migliori idee possibili di riconversione dell’area occupata dall’ex Acna a Cengio, in Val Bormida. È quanto hanno richiesto i consiglieri regionali della Lista Sansa Ferruccio Sansa, Roberto Centi e Selena Candia.

Il consigliere regionale Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta a che punto sono le operazioni di recupero e riqualificazione dell’area della fu occupata dall’Acna a Cengio.

Il consigliere ha rilevato che Arpal ha monitorato la situazione nel 2016 e ha pubblicato una relazione in cui sarebbe evidente che, dopo decenni, erano ancora presenti sostanze tossiche mentre successivamente è stata svolta la bonifica del sito, su cui esiterebbero numerose perplessità.

“Cengio ha pagato un enorme tributo all’inquinamento e al passato, ora deve poter guardare al futuro con fiducia – spiegano i tre consiglieri regionali -. Una volta ottenute tutte le garanzie possibili sull’assoluta sicurezza dell’area, i 67 ettari dell’ex Acna devono diventare un’occasione di sviluppo e di lavoro per tutto il territorio, coniugando la sostenibilità ambientale, che dev’essere imprescindibile. Pensiamo ad esempio a industrie green, ipotizzando anche degli impianti fotovoltaici”.

Nella Commissione preposta, i consiglieri della Lista Sansa richiederanno di audire i sindaci, gli assessori regionali, l’Eni, i sindacati, gli industriali, e l’Università. “Per progettare il futuro dell’area ex Acna bisogna ascoltare i pareri di tutti i protagonisti – sottolineano Sansa, Centi e Candia -. Solo in questo modo crediamo che si possano far emergere le idee migliori per il territorio”.

L’assessore all’ambiente Giacomo Giampedrone ha precisato che il confinamento idraulico dell’ex stabilimento è stato completato, che il suolo dei lotti maggiormente inquinati nell’Area 2 (area che si intende predisporre per futuri usi di carattere produttivo) è stato asportato e conferito nell’area A1, le aree lungo il Bormida bonificate e riqualificate.

L’assessore ha aggiunto che nel 2023 è stato completato il capping (copertura e impermeabilizzazione) della zona A1, l’area dove sono stati depositati in sicurezza i rifiuti e i terreni contaminati.