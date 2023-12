Elisoccorso, la proposta di Varazze Domani: una elisuperficie sul molo del Teiro dal faro del Surf

Varazze. Realizzare una superficie per l’atterraggio dell’elisoccorso sul molo del Teiro. L’idea arriva dalla minoranza di Varazze Domani: crearla dal faro del surf, dopo che sul tema del suo funzionamento il consigliere di opposizione Giacomo Robello ha presentato un’interrogazione nel consiglio comunale di martedì scorso.

“Sul faro, inaugurato nel 2014 e realizzato con fondi pubblici, i dati sul suo funzionamento sono incompleti, partono infatti solo dal 2020 (sei anni quindi di vuoto di informazione).Il vice sindaco Filippo Piacentini ha risposto alle domande poste in questo modo: nel 2020 é stato acceso dieci volte, nel 2021 dodici volte, nel 2022 appena tre volte, nel 2023 dieci volte. Dal 2014 al 2019 nessun dato. Un totale di appena 35 notti ( l’accensione é di circa 2/4 ore a notte) su quattro anni. Una percentuale ( 2,4%) davvero bassa per non dire bassissima”.

“Con questi dati – sottolineano – riteniamo possa essere utile cominciare un ragionamento circa la realizzazione di un sito di atterraggio per l’Elisoccorso sul molo del Teiro”. Poi spiegano perché: “Ad oggi infatti Varazze ne é sprovvista e ci risulta che il posto individuato per l’atterraggio dell’elisoccorso più vicino sia il campo sportivo della Natta a Celle Ligure, non proprio quel che si dice un luogo comodo e veloce da raggiungere soprattutto per chi, ad esempio, arriva dalle frazioni. Durante il consiglio inoltre abbiamo saputo dal sindaco Pierfederici che una pista di atterraggio per l’elisoccorso ‘sarebbe’ prevista nell’ipotetico progetto del centro sportivo al Salice qualora il comune vincesse il bando”.

“L’ulteriore problema – proseguono i consiglieri Ghigliazza, Busso, Fazio, Robello e Cerruti – è che tale pista ‘sarebbe’ realizzata solo col secondo lotto, non col primo, sempre che il Comune vinca per il bando per partire col primo lotto, mentre per il secondo lotto, per ora, abbiamo solo supposizioni. Il che significa che le probabilità, ad oggi, di vedere una pista per l’elisoccorso realizzata entro qualche anno stanno praticamente a zero. Inoltre anche il Salice, a nostro parere, non sembra essere parimenti un luogo comodo e veloce da raggiungere”.

“Quando parliamo di elisoccorso – rimarca la minoranza – ricordiamo che parliamo di emergenze importanti per le quali il trasporto con ambulanze non è sufficiente. L’unico vero posto adatto, vicino al centro, di facile ed immediato accesso anche dalle frazioni risulta essere il molo del Teiro che con poche opere di adeguamento potrebbe essere operativo in pochissimo tempo. Faro del Surf in notturna permettendo in quanto verosimilmente, per ragioni di sicurezza, potrebbe dover essere rimosso o quantomeno ri-progettato”.