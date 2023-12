Eccellenza. “Cassata imperiese” per festeggiare, i ragazzi di Buttu vincono 0-2 sul campo del Pietra

PIETRA LIGURE 0 vs IMPERIA 2 (8′ Cassata, 51′ Ventre)

90+5′ Finisce qui al De Vincenzi! Termina la striscia positiva in casa del Pietra, l’Imperia vince 0-2.

90+3′ Cerca uno slalom in area Rovere ma non sfonda, impeccabile oggi pomeriggio la difesa imperiese.

90+1′ Cinque minuti di extra-time per le speranze del Pietra.

90′ Si fa veramente dura, però, ora per i padroni di casa. Siamo entrati nell’ultimo giro d’orologio prima del recupero e il risultato non si schioda.

85′ Sancinito vede Sylla fuori dalla porta e si lascia ingolosire, ma il suo destro finisce alto. Nel frattempo Cocco dalla panchina non dà segnali di resa, il Pietra vuole crederci.

83′ Esce anche Cassata, autore del primo gol di questa partita. Buttu lo sostituisce con Castagna.

80′ Cerca di fare tutto da solo Mehmetaj che prova a dribblare la difesa avversaria, ma viene stoppato dall’intervento in uscita di Sylla.

78′ Comiotto per Morchio, seconda sostituzione per Buttu. Cambia anche Cocco, Lufi al posto di Gasco.

75′ Salvataggio sulla linea di Gasco! Sbilanciato il Pietra subisce il contropiede avversario guidato da un ottimo Giglio che apre per Cassata, il 9 va al tiro e la respinta di Vernice manda il pallone sul piede di Scalzi, la cui conclusione viene respinta proprio dal 18 del Pietra.

73′ Cartellino giallo anche all’indirizzo di Mehmetaj, sponda biancoceleste.

71′ Ammonito per perdita di tempo l’estremo difensore imperiese Sylla. A venti minuti dal traguardo i nerazzurri conducono con due reti di vantaggio, ma non è ancora detta l’ultima parola.

70′ In campo Mehmetaj al posto di Odasso, inserisce una nuova arma offensiva la squadra di casa.

68′ Finisce giù in area di rigore Rovere dopo un cross di Insolito, l’arbitro lascia giocare e non assegna il penalty. In ogni caso sembra farsi più pericoloso il Pietra in questi ultimi minuti.

65′ Prova il Pietra ad aumentare il carico di azioni offensive, ma la difesa dell’Imperia concede poco o nulla alla squadra di Matteo Cocco.

61′ Si accende il nervosismo, ammonito Odasso per proteste. Il 17 biancoceleste chiedeva a sua volta la seconda ammonizione per Guida.

60′ Finisce qui la partita di Ventre, al suo posto in campo Faedo.

56′ Più qualità e meno sostanza nel centrocampo biancoceleste: fuori Franco e dentro Tona.

54′ Dopo il gol l’ammonizione per Ventre, terzo cartellino giallo comminato all’Imperia.

51′ Capolvaoro di Ventre! L’11 dell’Imperia calcia con l’esterno destro, pallone che scavalca Vernice ed entra in porta. Doppio vantaggio nerazzurro.

46′ Inizia la seconda parte del match del De Vincenzi.

Secondo Tempo

45+5′ Si va al riposto con l’Imperia avanti nel punteggio, decide il gol in apertura di Cassata.

45+3′ Gioco interrotto per un infortunio occorso a Costantini, quando manca un minuto alla fine del primo tempo.

42′ Bella azione personale di Morchio che dalla corsia di sinistra si accentra e va a concludere con il mancino, ma il tiro finisce alto. Il 4 dell’Imperia è stato probabilmente il giocatore più pericoloso di questa frazione.

38′ Ammonito anche Costantino nell’Imperia, altro calcio di punizione insidioso che verrà battuto da Sancinito.

37′ Leggera spinta di Dominici su Scarrone che viene sanzionata dall’arbitro. Il 9 biancoceleste aveva trovato la via della rete, ma il gol è stato annullato.

33′ Tentativo anche di Morchio dai venti metri, Vernice può stare tranquillo vedendo il pallone scivolare alla sua destra.

31′ Lampo di Dominici dal limite dell’area, ma il suo sinistro si spegne sul fondo. Il 9 del Pietra cerca il secondo gol consecutivo in campionato.

29′ Prima ammonizione anche nell’Imperia, all’indirizzo del numero 6 Guida.

27′ Altro tentativo di Sancinito su calcio di punizione, questa volta blocca senza problemi Sylla. Il neoacquisto del Pietra, anche nella fase di possesso, sta cominciando a prendere le redini del centrocampo.

24′ Cartellino giallo per Dominici, fermato con una trattenuta il contropiede dell’Imperia guidato da Morchio.

22′ La conclusione di Sancinito termina distante dalla porta avversaria, Imperia sempre in vantaggio dopo un quarto di gara.

20′ Riparte il Pietra dopo aver respinto la conclusione da fuori area di Morchio e Rovere conquista una punizione interessante. È arrivata la reazione dei padroni di casa.

16′ Grande chance per il Pietra! Calcio di punizione dalla distanza battuto da Sancinito, non trattiene un disattento Sylla, ma sulla respinta nessun giocatore del Pietre riesce a ribadire in porta.

12′ Imperia più pronto nei duelli e nei contrasti, Pietra ancora in difficoltà nel prendere le misure. Prova a farsi sentire il pubblico del De Vincenzi per spronare la squadra biancoceleste.

8′ Passa in vantaggio l’Imperia! Sbaglia il Pietra in fase difensiva con l’uscita avventata di Vernice, ne approfitta Cassata che spedisce in porta. 0-1 alla prima opportunità del match.

4′ Avvio equilibrato con entrambe le squadre che cercano di muovere il pallone e impadronirsi del possesso. Si preannuncia una partita divertente.

Si parte!

Primo Tempo

Le formazioni:

Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Andreetto, 3 Pili, 7 Insolito, 9 Dominici, 10 Rovere, 14 Sancinito, 16 Guaraglia, 17 Odasso, 18 Gasco, 19 Franco. A disposizione di mister Cocco: 12 Duberti, 4 Lufi, 5 Ayalas, 6 Tona, 8 Puddu, 11 Mehmetaj, 13 Bolia, 15 Pescio, 20 Capocelli.

Imperia: 1 Sylla, 2 Gandolfo, 3 Leo, 4 Morchio, 5 Scarrone, 6 Guida, 7 Scalzi, 8 Giglio, 9 Cassata, 10 Costantini, 11 Ventre. A disposizione di mister Buttu: 12 Rinaldi, 13 Comiotto, 14 Szerdi, 15 Biffi, 16 Varaldo, 17 Faedo, 18 Garibbo, 19 Ardissone, 20 Castagna.

La direzione di gara è affidata a Wael Abu Ruqa di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti Walter Nicastro (Genova) e Mario Preci (Savona).

Pietra Ligure. Fresco della vittoria in trasferta sul campo del Busalla, il Pietra Ligure ospita allo Stadio “De Vincenzi” l’Imperia di Pietro Buttu, terzo in classifica. Ormai i biancocelesti stanno costruendo un fortino tra le mura interne e cercano per la quarta volta consecutiva i tre punti in casa, nel tentativo di staccare la zona playout.

Per I ragazzi di mister Matteo Cocco può essere l’occasione giusta, considerando che l’Imperia ha vinto solo una partita in trasferta in questa stagione. Un successo esterno questo pomeriggio, però, permetterebbe ai nerazzurri di rimanere agganciati alla lotta per il titolo.