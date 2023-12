Eccellenza, la Cairese piazza il colpo sulla fascia: arriva Anselmo dall’Albenga

La Cairese e l’Imperia sono le due società che ambiscono maggiormente al salto di categoria. Per farlo, entrambe puntano forte sui giocatori che lo scorso anno hanno vinto l’Eccellenza con i colori dell’Albenga. In estate la Cairese aveva puntato su Scalvini, Gargiulo e Sogno, ora anche Andrea Anselmo (1993) è gialloblù. Ma non solo, a stretto giro potrebbe arrivare anche l’ufficialità di Simone Mariani, punta classe 2004 in forza anch’egli agli ingauni.

Al contempo, l’Imperia sta lavorando all’inserimento dei gemelli Graziani, anche loro ex Albenga e attualmente in forza all’Asti.

Anselmo non ha trovato molto spazio in Serie D ed è pronto a rilanciarsi in un campionato in cui l’anno scorso ha recitato un ruolo da protagonista. Acquisto motivato dalla necessità di ampliare la rosa, dopo le partenze di Sancinito, D’Arcangelo e Zunino, ma soprattutto di modellare la squadra in base alle esigenze di mister Boschetto. L’allenatore ha fin da subito parlato di una Cairese che avrebbe dovuto essere più verticale e seper sfruttare meglio l’ampiezza del Brin. Non poteva esserci quindi innesto migliore del “treno” Anselmo.

Per la Cairese si apre dopo la sconfitta contro il Campomorone un trittico di partite decisamente importante. Contro Voltrese, Forza e Coraggio e Taggia, la squadra di Boschetto deve cercare di fare un filotto di vittorie per rimanere attaccato al Risavamba e non vedere aumentare il margine da Angelo Baiardo, Imperia e Campomorone.

Viatico da percorrrere per un girone di ritorno in cui potrebbe essere decisivo il fattore casalingo. La squadra di Boschetto affronterà le prime sette in classifica tra le mura amiche. I gialloblù sfideranno le squadre appena menzionate più Arenzano (sesto) e Athletic Club (settima) tra le mura amiche del Cesare Brin nel girone di ritorno.