Eccellenza. La Cairese nel “segno” dei gemelli: ecco Thomas e Grabriel Graziani

La sfida a distanza con l’Imperia per convincere i gemelli Thomas e Gabriel Graziani a sposare il proprio progetto è stata vinta.

La Cairese ha ufficializzato da poco il duplice innesto, che fa seguito a quelli di Anselmo e Mariani (anche loro ex Albenga) della scorsa settimana. Ora, la palla passa al campo anche se a Cairo dovrebbe esserci ancora spazio per un portiere. Alessandro Basso dell’Albese principale indiziato.

Il comunicato del club

L’A.S.D. Cairese 1919, comunica di essersi aggiudicata le prestazioni dei gemelli Gabriel e Thomas Graziani! Rispettivamente centrocampista ed attaccante classe 2004, sono cresciuti nelle giovanili dell’Albenga e la scorsa stagione si sono resi protagonisti nella vittoria del campionato di Eccellenza ligure della società ingauna. In questa prima parte di stagione si sono messi in luce con l’Asti in Serie D.